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Приветствуем в нулевых: Yamaha выпустила CD-чейнджер (ФОТО)
Японская компания Yamaha, несмотря на популярность стриминговой музыки, начала продавать 5-дисковый CD-чейнджер CD-C603. Об этом пишет What Hi-Fi.
Особенностью устройства является наличие функции Play X Change, которая позволяет заменить компакт-диск, пока другой воспроизводится.
Также CD-чейнджер имеет режим Pure Direct, который в последние годы используется практически как стандартный в усилителях и ресиверах Yamaha. Нажатием кнопки можно отключить дисплей на передней панели и цифровой аудиовыход, что уменьшит шумовые помехи.
В дополнение к возможности воспроизведения CD, CD-R и CD-RW проигрыватель поддерживает аудиофайлы WAV и FLAC через USB-разъем на передней панели.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Кроме того, CD-чейнджер оснащен несимметричным аналоговым выходом на разъемах RCA, оптическим цифровым выходом Toslink и разъемами мини-джек In/Out.
Цена на Yamaha CD-C603 в США составляет 550 долларов.