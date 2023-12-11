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Гаджеты
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Приветствуем в нулевых: Yamaha выпустила CD-чейнджер (ФОТО)

Yamaha CD-C603, CD-чейнджер
Yamaha CD-C603 (справа). Фото: Yamaha

Японская компания Yamaha, несмотря на популярность стриминговой музыки, начала продавать 5-дисковый CD-чейнджер CD-C603. Об этом пишет What Hi-Fi.

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Особенностью устройства является наличие функции Play X Change, которая позволяет заменить компакт-диск, пока другой воспроизводится.

Фото 2 — Приветствуем в нулевых: Yamaha выпустила CD-чейнджер (ФОТО)
Yamaha CD-C603. Фото: Yamaha
Фото 3 — Приветствуем в нулевых: Yamaha выпустила CD-чейнджер (ФОТО)
Yamaha CD-C603. Фото: Yamaha
Фото 4 — Приветствуем в нулевых: Yamaha выпустила CD-чейнджер (ФОТО)
Yamaha CD-C603. Фото: Yamaha

Также CD-чейнджер имеет режим Pure Direct, который в последние годы используется практически как стандартный в усилителях и ресиверах Yamaha. Нажатием кнопки можно отключить дисплей на передней панели и цифровой аудиовыход, что уменьшит шумовые помехи.

В дополнение к возможности воспроизведения CD, CD-R и CD-RW проигрыватель поддерживает аудиофайлы WAV и FLAC через USB-разъем на передней панели.

Кроме того, CD-чейнджер оснащен несимметричным аналоговым выходом на разъемах RCA, оптическим цифровым выходом Toslink и разъемами мини-джек In/Out.

Цена на Yamaha CD-C603 в США составляет 550 долларов.

Автор:
Артем Ющенко