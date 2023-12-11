Вітаємо в нульових: Yamaha випустила CD-чейнджер (ФОТО)

Попри популярність стримінгової музики, японська компанія Yamaha почала продавати 5-дисковий CD-чейнджер CD-C603. Про це пише What Hi-Fi.

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Особливістю пристрою є наявність функції Play X Change, яка дозволяє замінити компакт-диск, доки інший ще відтворюється.

Yamaha CD-C603. Фото: Yamaha Yamaha CD-C603. Фото: Yamaha Yamaha CD-C603. Фото: Yamaha

Також CD-чейнджер має режим Pure Direct, який останніми роками використовується практично як стандартний у підсилювачах та ресиверах Yamaha. Натисканням кнопки можна вимкнути дисплей на передній панелі й цифровий аудіовихід, що зменшить шумові перешкоди.

На додаток до можливості відтворення дисків CD, CD-R і CD-RW програвач підтримує аудіофайли WAV і FLAC через USB-розʼєм на передній панелі.

Крім того, CD-чейнджер оснащено несиметричним аналоговим виходом на роз'ємах RCA, оптичним цифровим виходом Toslink й розʼємами мініджек In/Out.

Ціна на Yamaha CD-C603 у США становить 550 доларів.