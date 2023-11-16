YouTube отримав функцію імітування відомих музичних виконавців (ВІДЕО)

Компанія Google тестує нові функції штучного інтелекту для відеосервісу YouTube, які дозволять створювати музичні композиції за допомогою підказки або наспівування мелодії. Про це пише The Verge.

Для кількох авторів на платформі вже запустили функцію Dream Track, призначену для автоматичного створення 30-секундних треків у стилі відомих виконавців. Ідеться про:

Алека Бенджаміна;

Чарлі Пута;

Charli XCX;

Демі Ловато;

Джона Ледженда;

Papoose;

Sia;

T-Pain;

Троя Сівана.

Dream Track може генерувати тексти пісень, "мінус" та голос у стилі обраного виконавця. Створені треки можна буде використовувати в сервісі YouTube Shorts.

Крім цієї функції, YouTube також продемонстрував сервіс, який дозволяє створювати музичні композиції без гри на інструменті. У демонстраційному відео показано, як штучний інтелект створює саксофонну доріжку, поєднавши наспівану мелодію з текстовою підказкою "саксофонне соло".

Учасники музичного генератора Music AI зможуть протестувати нові інструменти пізніше цьогоріч.

Функції працюють на основі моделі для створення музики під назвою Lyria. Треки, згенеровані за допомогою Lyria, матимуть водяний знак SynthID, який не буде чутно при звичайному прослуховуванні, але зберігатиметься навіть при редагуванні аудіо.

Штучний інтелект у YouTube: чатбот для користувачів

Музичні інструменти – вже не перша розробка зі штучним інтелектом у YouTube, про яку стало відомо останнім часом.

Зокрема, 9to5Google повідомляло, що відеоплатформа тестує чатбота для користувачів, який дозволить їм ставити питання щодо відео та зручніше переглядати коментарі.

За допомогою кнопки Ask на сторінці з відео глядачі зможуть дізнатися більше про контент або попросити порекомендувати схожий вміст.

Своєю чергою автори відео отримають можливість вилучати будь-які теми коментарів, а також видаляти окремі коментарі на певну тематику.

Функцію вже запустили для деяких користувачів й анонсували для підписників YouTube Premium у США.

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