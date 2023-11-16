Microsoft представила свої перші процесори для штучного інтелекту

Компанія Microsoft представила процесори Azure Maia 100 AI Accelerator і Azure Cobalt 100 CPU, призначені для роботи штучного інтелекту. Про це пише Gizmochina.

Чип Maia: прискорювач штучного інтелекту

Azure Maia 100 AI Accelerator створений для прискорення обчислювальних задач штучного інтелекту, що є прямою відповіддю на зростаючі витрати, пов’язані з наданням послуг ШІ. Чип розроблений для забезпечення служби Copilot й оптимізований для запуску великих мовних моделей.

Завдяки власним процесорам Microsoft прагне суттєво підвищити ефективність, вирішити проблему високої вартості послуг штучного інтелекту й знизити залежність від постачальників чипів.

Пʼятинанометровий Maia 100 забезпечуватиме роботу деяких із найбільших внутрішніх систем штучного інтелекту в рамках Microsoft Azure. Саме для Azure і розроблений цей чип, тому вірогідно, що він не продаватиметься іншим фірмам.

Azure Cobalt 100 CPU: характеристики

Що стосується чипу Cobalt, то це центральний процесор, який розроблено, щоб конкурувати з Graviton від Amazon Web Services. Він призначений для використання в хмарній інфраструктурі Microsoft Cloud.

Microsoft Azure Cobalt 100 CPU. Фото: Microsoft

Чип містить 128 ядер Neoverse N2 із 12-канальним контролером оперативної пам'яті. Для нього використовується рідинне охолодження.

Постачання процесорів розпочнеться на початку наступного року в центрах обробки даних Microsoft. Спочатку ними забезпечуватиметься такі сервіси, як Microsoft Copilot та Azure OpenAI Service. Очікується, що Cobalt не буде обмежено для внутрішнього використання.