VS Energy спрямувала на потреби захисту України 92,8 млн гривень

Група компаній VS Energy протягом двох років від початку повномасштабного російського вторгнення надала фінансову допомогу Збройним силам України, місцевим громадам, військовим адміністраціям, та волонтерам на суму 928 млн гривень. Ці дані актуальні станом на квітень 2024 року – повідомляє прес-служба компанії.

До складу групи компаній входять «Херсонобленерго», «Житомиробленерго», «Кіровоградобленерго», «Чернівціобленерго» та «Рівнеобленерго».

«Наші українські компанії та я особисто продовжуємо допомагати Силам оборони України, місцевим органам влади, співробітникам, які служать, та родинам героїв, які загинули на війні», – повідомив Віліс Дамбінс, один з акціонерів групи компаній VS Energy.

«Наші обленерго працюють у надскладних умовах, коли ми маємо обмежені фінансові та технологічні можливості з ремонту та відновлення. Крім того, щодня ворог обстрілює Херсон та область, руйнуючи енергетичну інфраструктуру. І наші співробітники знову і знову її ремонтують, повертаючи світло українцям. Я вдячний працівникам наших компаній в усіх регіонах присутності за повсякденну непросту роботу, за сміливість та сумлінність!» – наголосив Віліс Дамбінс.

«ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» об’єднує в єдиній системі управління п’ять енергорозподільчих підприємств-операторів систем розподілу: «Херсонобленерго», «Житомиробленерго», «Кіровоградобленерго», «Чернівціобленерго» та «Рівнеобленерго».

З 2014 року акціонерами «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» є громадяни Євросоюзу Валтс Вігантс (Латвія), Віліс Дамбінс (Латвія), Артурс Альтбергс (Латвія), Олег Сізерман (Німеччина), Марина Ярославська (Німеччина).

Акціонери та менеджери компанії мають чітку патріотичну позицію, підтримуючи державність, суверенітет та демократичний розвиток суспільства та економіки України.