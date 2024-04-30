VS Energy направила на нужды защиты Украины 92,8 млн гривен

Группа компаний VS Energy в течение двух лет после начала полномасштабного российского вторжения предоставила финансовую помощь Вооруженным силам Украины, местным общинам, военным администрациям и волонтерам на сумму 928 млн гривен. Эти данные актуальны по состоянию на апрель 2024 года – сообщает пресс-служба компании.

В состав группы компаний входят «Херсоноблэнерго», «Житопроизводлэнерго», «Кировоградоблэнерго», «Черновцыоблэнерго» и «Ровнооблэнерго».

«Наши украинские компании и я лично продолжаем помогать Силам обороны Украины, местным органам власти, служащим сотрудникам и семьям героев, погибших на войне», – сообщил Виллис Дамбинс, один из акционеров группы компаний VS Energy .

«Наши облэнерго работают в сверхсложных условиях, когда у нас есть ограниченные финансовые и технологические возможности по ремонту и восстановлению. Кроме того, каждый день враг обстреливает Херсон и область, разрушая энергетическую инфраструктуру. И наши сотрудники снова и снова ее ремонтируют, возвращая свет украинцам. Я благодарен сотрудникам наших компаний во всех регионах присутствия за повседневную непростую работу, за смелость и добросовестность! – подчеркнул Уиллис Дамбинс.

"ВС Энерджи Интернейшнл Украина" объединяет в единой системе управления пять энергораспределительных предприятий-операторов систем распределения: "Херсоноблэнерго", "Житомироблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Черновцыоблэнерго" и "Ровнооблэнерго".

С 2014 года акционерами «ВС Энерджи Интернейшнл Украина» являются граждане Евросоюза Валтс Вигантс (Латвия), Виллис Дамбинс (Латвия), Артурс Альтбергс (Латвия), Олег Сизерман (Германия), Марина Ярославская (Германия).

У акционеров и менеджеров компании есть четкая патриотическая позиция, поддерживая государственность, суверенитет и демократическое развитие общества и экономики Украины.