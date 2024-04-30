Суд відкрив справу про банкрутство верстатного заводу "Харверст"

Господарський суд Харківської області відкрив провадження у справі про банкрутство одного з найбільших в Україні верстатних заводів - Харківського верстатобудівного заводу ("Харверст").

Про це повідомляється на сайті Верховного суду, передає Liga.net.

За інформацією видання, заяву про банкрутство "Харверста" подала пов'язана з УПЕК компанія "Лозівські машини PR" (до 2020 року – УПЕК-Техсервіс), яка в обґрунтування клопотання посилається на неналежне виконання заводом умов договору про безвідсоткову поворотну допомогу від 2012 року.

Також зазначається, що "Харверст" - це одне з п'яти основних підприємств групи УПЕК бізнесмена і колишнього депутата Верховної Ради Анатолія Гіршфельда. Чотири з них за останній рік увійшли в процес банкрутства: "Харверст", Харківський підшипниковий завод (Харп), Українська ливарна компанія, Лозівський ковальсько-механічний завод (ЛКМЗ).

Про "Харверст"

Підприємство введено в експлуатацію у січні 1936 року і за свою багаторічну історію завод заслужено набув світової слави. Продукція підприємства експортувалася до 41 країни світу, у тому числі до США, Італії, Франції, Бельгії, Японії, Китаю, Індії, Великобританії. За довгі роки роботи випущено понад 90 тисяч одиниць обладнання, понад шістсот різних моделей, багато з яких унікальні та виготовлялися лише на Харківському верстатобудівному заводі.

Нагадаємо, 8 квітня Господарський суд Харківської області відкрив провадження про банкрутство ПрАТ "Харківський велосипедний завод".