"Азовсталь" перетворять на музей: якою буде економічна модель Маріуполя після деокупації

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що після деокупації в місті буде менше металургії, а комбінат “Азовсталь” перетворять на музей.

Про це міський голова сказав в інтерв'ю LIGA.net.

Економічна модель буде інакшою

"Зараз пропрацьовується майбутня філософія міста, його економічної моделі, яка буде вже інакшою, ніж вона була до 2022 року. Є домовленість із великим бізнесом, що вони відновлять низку бізнесів металургійного напрямку. Але це буде в іншому обсязі й іншому вигляді", – зауважив Бойченко.

За його словами, металургійне виробництво залишиться на Маріупольському металургійному комбінаті ім. Ілліча, що входить до групи компаній Ріната Ахметова.

"А територія "Азовсталі" – це може бути виставкова площа, там може бути Музей оборони Маріуполя, Музей опору, Музей трагедії. Територія там дуже велика, частина її потім може відійти під забудову", – припустив мер.

50% Маріуполя не існує

У Маріуполі з 2000 багатоповерхівок 934 будинки не існує: вони були знищені російською авіацією. Загалом 50% міста не існує, а інша половина пошкоджена: наразі 52 000 сімей із Маріуполя залишилися без житла.

За словами Бойченко, майже 600 будинків окупанти вже знесли, приховуючи злочини. Приватний сектор – 6000 будинків знищено. Також знищено 70% лікарень, 50% шкіл і садочків.

Він наголосив, що 52 000 сімей із Маріуполя наразі залишилися без житла – це 150 000 – 200 000 людей, половина міста.

"А росіяни зараз набудували житла на 3000 людей. Це небагато. Коли вони показують у полі якийсь будинок, бояться повернути камеру вліво чи вправо", – підкреслив Бойченко.

Зазначимо, влада Маріуполя розробляє плани відновлення міста після деокупації від російських військ. Як повідомив очільник Маріуполя Вадим Бойченко, знадобиться 20 років і $ 14,5 млрд , щоб повністю відновити місто.

Втрати "Метінвесту" від війни

В ході повномасштабної війни Україна втратила два великих металургійних заводи ММК ім. Ілліча та "Азовсталь",які виплавляли 40% сталі в країні, але були зруйновані в ході боїв за Маріуполь.

Вони належали групі «Метінвест» Ріната Ахметова та були ядром металургійного бізнесу. Сюди постачалося до 40% залізорудної сировини з гірничозбагачувальних комбінатів компанії в Дніпропетровській області. З цієї сировини маріупольські заводи виробляли сталеву продукцію з більшою доданою вартістю. Тільки чверть її продавалась в Україні, решта йшла на експорт.

У 2021 році «Азовсталь» і «ММК імені Ілліча» виробили 8,6 млн т сталі, або 90% всієї сталі групи. На ці заводи припадало 40% усього українського виробництва металопродукції.

Гірничо-металургійна група "Метінвест" провела детальний аналіз завданої компанії шкоди внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну, оцінивши сумарні збитки та пошкодження активів у 3,542 мільярда доларів, які будуть витребовані від Росії як агресора.

Нагадаємо, раніше компанія "Метінвест" подала позови до Європейського суду з прав людини проти Росії за шкоду, заподіяну її майну та власності групи в Маріуполі (ММК імені Ілліча та "Азовсталь") та на інших територіях України з 24 лютого.

Співвласник "Метінвесту" Ахметов від свого імені також подав до ЄСПЛ позов проти Росії. Бізнесмен заявляв, що підприємства, що входять до його інвестгрупи SCM (зокрема, це й металургійний бізнес), "однозначно подадуть позови до РФ в у всі міжнародні та національні інстанції".

Зазначимо при цьому, що ще у грудні 2022 року Господарський суд Запорізької області відкрив справи про банкрутство "Азовсталі" та ММК імені Ілліча .