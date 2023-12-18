Авдіївський коксохім відновити неможливо: РФ зруйнувала його повністю

Авдіївський коксохімічний завод буде неможливо відновити після закінчення війни через значні руйнування внаслідок російських обстрілів.

Про це заявив гендиректор "Метінвесту" Юрій Риженков в інтерв'ю Forbes.

«Завод під контролем української армії. Він був неодноразово обстріляний Росією. Вони гатили по ньому з усього, що мають. Я думаю, що відновити завод буде неможливо», – зауважує Риженков.

За словами СЕО «Метінвесту», завод навряд чи потрібно буде відбудовувати в тому вигляді, в якому він був до вторгнення.

До повномасштабної війни найбільшими споживачами коксу Авдіївського коксохіму були «Азовсталь» та «ММК ім. Ілліча».

«Про відновлення цих підприємств в найближчому майбутньому не йдеться, поки ми ще не повернулися в Маріуполь», – каже Риженков.

Він додав, що компанія планує відновити «Азовсталь", але це буде вже зовсім інший завод.

Риженков підкреслив, що після закінчення війни металургія залишиться частиною Маріуполя, але вже не буде його основою. Маріуполь, за його словами, може бути курортним містом.

«Туризм може бути головним сектором економіки міста. Потенціал також є у машинобудуванні, кораблебудуванні, науці», – прогнозує Риженков.

Він наголошує, що це залежатиме від того, на яких умовах завершиться війна та чи будуть готові українці повернутися в Маріуполь, який розташований до кордону з РФ менше ніж 50 км.

Зазначимо при цьому, що ще у грудні 2022 року Господарський суд Запорізької області відкрив справи про банкрутство "Азовсталі" та ММК імені Ілліча.

Втрати "Метінвесту" від війни

Війна зруйнувала вертикальну інтеграцію групи «Метінвест». У Маріуполі вона втратила два головних підприємства – «Азовсталь» і ММК імені Ілліча. Ці активи були ядром металургійного бізнесу «Метінвесту». Сюди постачалося до 40% залізорудної сировини з гірничозбагачувальних комбінатів компанії в Дніпропетровській області. З цієї сировини маріупольські заводи виробляли сталеву продукцію з більшою доданою вартістю. Тільки чверть її продавалась в Україні, решта йшла на експорт.

У 2021 році «Азовсталь» і «ММК імені Ілліча» виробили 8,6 млн т сталі, або 90% всієї сталі групи. На ці заводи припадало 40% усього українського виробництва металопродукції.

Гірничо-металургійна група "Метінвест" провела детальний аналіз завданої компанії шкоди внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну, оцінивши сумарні збитки та пошкодження активів у 3,542 мільярда доларів, які будуть витребовані від Росії як агресора.

У 2022 році, після початку повномасштабної війни РФ проти України, власник групи SCM, до якої належить компанія "Метінвест", Рінат Ахметов подав позов проти країни-агресорки до Європейського суду з прав людини. У ньому бізнесмен вимагав вжити заходів та компенсації збитків у зв'язку з блокадою, мародерством, знищенням та перенаправленням потоків зернових та металів з боку Росії.

Також Ахметов ініціює арбітраж проти РФ за активи, які захопили російські окупанти в Донецькій і Луганській областях.