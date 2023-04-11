Ахметов подає ще один позов проти РФ: судитиметься через активи, втрачені в 2014-2017 роках

Бізнесмен Рінат Ахметов ініціює арбітраж проти РФ за активи, які захопили російські окупанти в Донецькій і Луганській областях. Про це повідомила пресслужба SCM.

Зазначається, що Ахметов вимагатиме від Росії компенсації всіх збитків, завданих йому внаслідок втручання у діяльність чи примусового вилучення активів та інвестицій в 2014-2017 роках.

Ідеться про десятки підприємств видобувного, металургійного, енергетичного секторів та нерухомість. Серед них – Єнакіївський металургійний завод, "ДТЕК Ровенькиантрацит", "ДТЕК Свердловантрацит", навчально-тренувальна база "Кірша" та стадіон "Донбас Арена".

У SCM запевняють, що гроші з відшкодувань планується спрямувати на відновлення України.

Нагадаємо, у 2017 році ДТЕК Ріната Ахметова ініціював розгляд інвестиційного спору з Росією щодо активів компанії в окупованому Криму. Пізніше було подано відповідний позов до арбітражного суду в Гаазі.

У 2022 році, після початку повномасштабної війни РФ проти України, Ахметов подав позов проти країни-агресорки до Європейського суду з прав людини. У ньому бізнесмен вимагав вжити заходів та компенсації збитків у зв'язку з блокадою, мародерством, знищенням та перенаправленням потоків зернових та металів з боку Росії.