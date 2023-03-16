Зона відповідальності: як відшкодувати збитки, завдані військовою агресією

Річниця початку повномасштабної військової агресії РФ проти України знову актуалізує питання відповідальності агресора. Робота над розробкою та впровадженням механізмів відшкодування розпочалася з перших місяців війни.

Перший емоційно надскладний етап усвідомлення того, що дієві механізми відсутні, минув достатньо швидко. Кожен з потенційно можливих шляхів зустрів серйозні юридичні перешкоди.

Тому наступним етапом стали індивідуальні або точкові рішення для мінімізації цих перешкод. До них можна віднести:

1. Звернення з індивідуальними заявами до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти Росії.

Через виключення РФ з Ради Європи заяву до ЄСПЛ можна було подати лише за збитки, які було завдано до 16 вересня 2022 року. А тому можливість використати цей потенційний спосіб захисту була достатньо обмежена в часі. Це стимулювало ухвалення швидких рішень.

2. Ухвалення Верховним Судом постанов щодо обмеження судового імунітету РФ у справах про стягнення завданої військовою агресією шкоди.

Фактично Верховний Суд зробив безпрецедентний висновок і відкрив можливість національним судам розглядати в Україні позови проти РФ про відшкодування збитків. На сьогодні вже є перші судові рішення про стягнення такого відшкодування. Однак прецедентів фактичного виконання таких рішень в Україні чи за кордоном поки що немає.

3. Ухвалення законодавчої бази для відшкодування шкоди, завданої військовою агресією РФ.

23 лютого 2023 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 7198, який має врегулювати питання отримання компенсації за зруйноване внаслідок війни житло. Очікуємо остаточний текст та позицію президента України.

4. Ухвалення законодавчої бази для примусового вилучення активів РФ в Україні, а також звернення в дохід держави активів підсанкційних резидентів РФ.

Обидва механізми на сьогодні працюють. Зокрема, примусово вилучені активи Промінвестбанку та МР Банку (колишній Сбєрбанк). Також стягнуті в дохід держави активи таких підсанкційних осіб, як Володимир Євтушенков, Михайло Шелков, Віктор Янукович та інші.

Однак всі вказані вище ініціативи та рішення не створювали розуміння загальної картинки компенсації збитків. У зв’язку з масштабами руйнувань та кількістю постраждалих від агресії очевидним стала необхідність створення абсолютно нового механізму відшкодування. Причому механізму міжнародного рівня.

За повідомленнями Міністерства юстиції України, такий новий міжнародний механізм відшкодування для України має бути створений на підставі міжнародного договору з країнами-партнерами. Він включатиме три основні компоненти: реєстр збитків, спеціальна комісія, яка розглядатиме заяви та присуджуватиме відшкодування, а також фонд для виплати компенсацій.

На сьогодні вже відомо, що першим кроком стане створення в Гаазі міжнародної організації — Реєстру збитків, завданих Україні російською агресією. Реєстр міститиме інформацію про шкоду, завдану війною українцям, бізнесу та державі. Уряд Нідерландів офіційно надав принципову згоду.

Першим кроком стане створення в Гаазі міжнародної організації — Реєстру збитків, завданих Україні російською агресією.

Основна порада, яка лунає в унісон від усіх експертів, — це необхідність на даному етапі зафіксувати збитки. Цей етап, безумовно, надважливий. Новина про створення Реєстру збитків у Гаазі — це важливий дзвіночок для тих, хто ще не приділив достатньої уваги для фіксації збитків. Цей етап необхідно пройти вже зараз.