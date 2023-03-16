Зона ответственности: как возместить ущерб, нанесенный военной агрессией

Годовщина начала полномасштабной военной агрессии РФ против Украины снова актуализирует вопрос ответственности агрессора. Работа над разработкой и внедрением механизмов возмещения началась с первых месяцев войны.

Первый эмоционально сверхсложный этап осознания того, что действенные механизмы отсутствуют, прошел достаточно быстро. Каждый из потенциально возможных путей встретил серьезные юридические препятствия.

Поэтому следующим этапом стали индивидуальные или точечные решения для минимизации этих помех. К ним можно отнести:

1. Обращение с индивидуальными заявлениями в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России.

Из-за исключения РФ из Совета Европы заявление в ЕСПЧ можно было подать только за ущерб, нанесенный до 16 сентября 2022 года. Поэтому возможность использовать этот потенциальный способ защиты была достаточно ограничена во времени. Это стимулировало принятие скорых решений.

2. Принятие Верховным Судом постановлений по ограничению судебного иммунитета РФ по делам о взыскании причиненного военной агрессией вреда.

Фактически Верховный Суд сделал беспрецедентное заключение и открыл возможность национальным судам рассматривать в Украине иски против РФ о возмещении ущерба. Сегодня уже есть первые судебные решения о взыскании такого возмещения. Однако прецедентов фактического выполнения таких решений в Украине или за рубежом пока нет.

3. Принятие законодательной базы для возмещения вреда, причиненного военной агрессией РФ.

23 февраля 2023 года Верховная Рада Украины приняла законопроект №7198, который должен урегулировать вопрос получения компенсации за разрушенное в результате войны жилье. Ожидаем окончательного текста и позиции Президента Украины.

4. Принятие законодательной базы для принудительного изъятия активов РФ в Украине, а также обращение в доход государства активов подсанкционных резидентов РФ.

Оба механизма сегодня работают. В частности, принудительно изъяты активы Проминвестбанка и МР Банка (бывший Сбербанк). Также взысканы в доход государства активы таких подсанкционных лиц как Владимир Евтушенков, Михаил Шелков, Виктор Янукович и другие.

Однако все вышеперечисленные инициативы и решения не создавали понимания общей картинки компенсации ущерба. В связи с масштабами разрушений и количеством пострадавших от агрессии стало очевидным необходимость создания совершенно нового механизма возмещения. Причем механизм международного уровня.

Как сообщает Министерство юстиции Украины, такой новый международный механизм возмещения для Украины должен быть создан на основании международного договора со странами-партнерами. Он будет включать три основных компонента: реестр убытков, специальная комиссия, которая будет рассматривать заявления и присуждать возмещение, а также фонд выплаты компенсаций.

На сегодняшний день уже известно, что первым шагом станет создание в Гааге международной организации — Реестра ущерба, нанесенного Украине российской агрессией. Реестр будет содержать информацию о вреде, нанесенном войной украинцам, бизнесу и государству. Правительство Нидерландов официально предоставило принципиальное согласие.

Первым шагом станет создание в Гааге международной организации — Реестра ущерба, нанесенного Украине российской агрессией.

Основной совет, звучащий в унисон от всех экспертов, — это необходимость на данном этапе зафиксировать убытки. Этот этап, безусловно, очень важен. Новость о создании Реестра ущерба в Гааге – это важный колокольчик для тех, кто еще не уделил достаточного внимания для фиксации ущерба. Этот этап нужно пройти уже сейчас.