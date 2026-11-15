Росія спрямовує мільярди з захоплених іноземних бізнесів на війну

Російські підрозділи іноземних компаній, які Кремль передав під управління місцевих структур, спрямовують мільярди рублів на підтримку російської армії. Кошти йдуть, зокрема, на закупівлю безпілотників, транспорту, систем зв’язку та іншого обладнання.

Про це інформує Dilo з посиланням на Bloomberg.

Більшість платежів спрямовували до "Народного фронту" — організації, створеної за ініціативою Володимира Путіна у 2011 році. Після початку повномасштабної війни вона запустила проєкт "Все для перемоги!", через який фінансують потреби російських військових.

У 2023 році Росія запровадила механізм, який дозволяє державі брати під оперативний контроль підрозділи компаній із так званих недружніх країн.

Формально власність при цьому може залишатися за іноземною материнською компанією, однак вона втрачає фактичний контроль над бізнесом.

Сотні мільйонів і мільярди рублів на армію

Одним із прикладів Bloomberg називає російський підрозділ данського виробника ізоляційних матеріалів Rockwool.

Після передачі його під тимчасове управління місцевій компанії підприємство пожертвувало 600 млн рублів "Народному фронту". Кошти призначалися для закупівлі всюдиходів, засобів зв’язку, розвідувальних безпілотників та систем радіоелектронної боротьби.

Тій самій управлінській структурі згодом передали російські активи нідерландської Akzo Nobel та італійської DKC Europe. За даними благодійних організацій і російських ЗМІ, ці компанії перерахували загалом 3 млрд рублів на закупівлю обладнання для російських військових.

У AkzoNobel заявили Bloomberg, що після втрати контролю більше не мають інформації про діяльність російських підприємств.

Ще 1 млрд рублів у 2026 році пожертвувала "Народному фронту" AB InBev Efes — спільне підприємство Anheuser-Busch InBev та Anadolu Efes, контроль над яким іноземні партнери втратили у 2024 році.

Пивоварня "Балтика", яка раніше контролювалася данською Carlsberg, почала виробляти безалкогольний напій із кофеїном і вітамінами спеціально для російських військових. Його безкоштовно постачають на фронт.

Кремль посилює захоплення іноземних активів

Із вересня Кремль активізував передачу іноземних підприємств під тимчасове управління. Під контроль місцевих структур потрапили, зокрема, російські активи Nestlé, а в листопаді — підрозділи Japan Tobacco.

Путін пояснював такі кроки можливістю відповісти на конфіскацію російських активів на Заході.

На цьому тлі російські бізнесмени дедалі активніше намагаються отримати контроль над іноземними компаніями ще до можливого втручання Кремля.

Нагадаємо, у жовтні російський підрозділ німецької Metro, після того як Кремль забрав контроль над бізнесом у РФ, перерахував 1 млрд рублів фонду "Народний фронт" на потреби російських військових.