Економіка Росії тримається лише на ВПК: цивільні галузі пішли на спад

Економічне зростання, про яке заявляє російська влада, майже повністю сконцентроване у галузях, пов'язаних із війною. Галузі за межами воєнного сектору за останні п'ять років практично не продемонстрували розвитку.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times

Завдяки значному збільшенню бюджетних витрат на війну три напрямки, до яких входить продукція ВПК (виробництво готових металевих виробів, інших транспортних засобів, а також комп'ютерів та оптичних виробів), разом із держуправлінням та забезпеченням воєнної безпеки з початку 2022 року зросли більш ніж на 40%.

Водночас без урахування обробної промисловості з ВПК та держсектора інші галузі за рік із першого кварталу 2025 року взагалі не додали в обсягах. Експерти наголошують, що більшість невоєнних секторів із середини 2023 року перебували в стані біля стагнації, а з другої половини 2024 року перейшли до безпосереднього спаду.

Масштаби падіння у цивільних галузях

Згідно з даними Росстату за підсумками восьми місяців, у натуральних показниках більшість позицій цивільної промисловості пішли в мінус:

Виробництво більшості видів одягу скоротилося на 5-9%, випуск пральних машин упав на 9%, а шин — на 12,5%;

Випуск взуття та холодильників залишився на торішньому рівні без зростання;

Випуск бетону та будматеріалів знизився приблизно на 10%, більшість позицій металургії втратили від 5% до 15%, у мінусі також деревообробка, випуск паперових виробів та хімічних речовин;

Випуск легкових авто зріс на 13% завдяки збиранню китайських брендів, проте це не компенсувало втрати ринку: за 8 місяців вироблено 507 тисяч машин проти 916 тисяч за аналогічний період 2021 року;

Єдиною галуззю зі стабільним зростанням залишається фармацевтика.

Інвестиційний глухий кут та ризик рецесії

Цивільні товари втрачають покупців через обвал капіталовкладень. Інвестиції в основний капітал у РФ торік скоротилися на 2,3%, а в першому півріччі цього року впали ще на 9,9%. За прогнозами російського уряду, повернення інвестицій до рівня 2025 року відбудеться не раніше 2029-го.

Економісти попереджають, що трирічна пауза в інвестиціях загрожує втратою потужностей і потенціалу ринкової частини економіки. За оцінками Банку Фінляндії, зростання ВВП РФ за підсумками року становитиме лише 1%, а в наступні два роки сповільниться до 0,5%.

Водночас фінансові аналітики застерігають, що тренд до охолодження ділової активності вже не переломити зниженням ставки чи грошовими вливаннями, тому наступного року зростання економіки може опинитися на рівні нуля або піти в мінус.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що промисловість Росії впаде вперше з 2020 року за прогнозом уряду РФ. Міністерство економічного розвитку РФ погіршило прогноз для російської промисловості, яка зазнає втрат через західні санкції, надвисокі кредитні ставки та удари по інфраструктурних об'єктах.