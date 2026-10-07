RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

44,95

--0,11

EUR

50,64

+0,16

Готівковий курс:

USD

45,02

44,89

EUR

50,90

50,60

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації

Економіка Росії тримається лише на ВПК: цивільні галузі пішли на спад

Прапор Росії
Економіка Росії тримається лише на ВПК / Freepik

Економічне зростання, про яке заявляє російська влада, майже повністю сконцентроване у галузях, пов'язаних із війною. Галузі за межами воєнного сектору за останні п'ять років практично не продемонстрували розвитку.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times

Завдяки значному збільшенню бюджетних витрат на війну три напрямки, до яких входить продукція ВПК (виробництво готових металевих виробів, інших транспортних засобів, а також комп'ютерів та оптичних виробів), разом із держуправлінням та забезпеченням воєнної безпеки з початку 2022 року зросли більш ніж на 40%. 

Водночас без урахування обробної промисловості з ВПК та держсектора інші галузі за рік із першого кварталу 2025 року взагалі не додали в обсягах. Експерти наголошують, що більшість невоєнних секторів із середини 2023 року перебували в стані біля стагнації, а з другої половини 2024 року перейшли до безпосереднього спаду.

Масштаби падіння у цивільних галузях

Згідно з даними Росстату за підсумками восьми місяців, у натуральних показниках більшість позицій цивільної промисловості пішли в мінус:

  • Виробництво більшості видів одягу скоротилося на 5-9%, випуск пральних машин упав на 9%, а шин — на 12,5%;
  • Випуск взуття та холодильників залишився на торішньому рівні без зростання;
  • Випуск бетону та будматеріалів знизився приблизно на 10%, більшість позицій металургії втратили від 5% до 15%, у мінусі також деревообробка, випуск паперових виробів та хімічних речовин;
  • Випуск легкових авто зріс на 13% завдяки збиранню китайських брендів, проте це не компенсувало втрати ринку: за 8 місяців вироблено 507 тисяч машин проти 916 тисяч за аналогічний період 2021 року;
  • Єдиною галуззю зі стабільним зростанням залишається фармацевтика.

Інвестиційний глухий кут та ризик рецесії

Цивільні товари втрачають покупців через обвал капіталовкладень. Інвестиції в основний капітал у РФ торік скоротилися на 2,3%, а в першому півріччі цього року впали ще на 9,9%. За прогнозами російського уряду, повернення інвестицій до рівня 2025 року відбудеться не раніше 2029-го.

Економісти попереджають, що трирічна пауза в інвестиціях загрожує втратою потужностей і потенціалу ринкової частини економіки. За оцінками Банку Фінляндії, зростання ВВП РФ за підсумками року становитиме лише 1%, а в наступні два роки сповільниться до 0,5%. 

Водночас фінансові аналітики застерігають, що тренд до охолодження ділової активності вже не переломити зниженням ставки чи грошовими вливаннями, тому наступного року зростання економіки може опинитися на рівні нуля або піти в мінус.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що промисловість Росії впаде вперше з 2020 року за прогнозом уряду РФ. Міністерство економічного розвитку РФ погіршило прогноз для російської промисловості, яка зазнає втрат через західні санкції, надвисокі кредитні ставки та удари по інфраструктурних об'єктах.

Автор:
Максим Кольц

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності