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Промисловість Росії впаде вперше з 2020 року: прогноз уряду РФ

російський рубль, графік
Промисловість Росії впаде вперше з 2020 року: прогноз уряду РФ / Freepik

Міністерство економічного розвитку РФ погіршило прогноз для російської промисловості, яка зазнає втрат через західні санкції, надвисокі кредитні ставки та удари по інфраструктурних об'єктах.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Згідно з документом, поточний рік російська промисловість завершить зі спадом на 0,2% замість очікуваного у травні зростання на 0,6%. Таке скорочення випуску стане для Росії першим із часів пандемії 2020 року, коли показники просіли на 2,9%. Навіть у перший рік повномасштабного вторгнення виробництво втрималося у мінімальному плюсі на 0,4%, попри масовий вихід іноземних брендів та зупинку автозаводів.

Нафтовий обвал та криза в ключових секторах

За даними Росстату, за перші вісім місяців року промисловість показала нульову динаміку, а вже в серпні повернулася до падіння на 0,8%.

Основний удар припав на паливний сектор та важку індустрію:

  • через удари по нафтопереробних заводах випуск нафтопродуктів обвалюється третій місяць поспіль приблизно на 20%;
  • через брак потужностей для переробки нафтокомпанії сьомий місяць поспіль знижують видобуток — до кінця року він складе 494 млн тонн і стане найнижчим за останні 17 років;
  • з початку року випуск металургійної продукції просів на 5,2%, швейного виробництва — на 4,2%, хімічних підприємств — на 3%;
  • виробництво ліфтів упало більш ніж на 20%, а вантажних вагонів — понад 30%.

Накопичені проблеми та податковий тиск

Аналітики Райффайзенбанку пояснюють падіння дефіцитом робочої сили, дорогими кредитами, логістичними збоями та неможливістю закуповувати й ремонтувати обладнання через санкції.

Економіст Ігор Ліпсиц констатує, що в країні починають вимирати або глибоко стагнувати цілі галузі. Вугільний сектор за три роки накопичив майже 700 млрд рублів збитків (близько 8,2 млрд доларів), металурги вимушено зупиняють доменні печі, а через збитки консервують навіть алмазні копальні.

Ситуацію погіршує чергове підвищення податків від Мінфіну РФ. Експерти попереджають, що бізнес уже втратив запас міцності, а вилучення додаткових грошей для покриття воєнного дефіциту лише прискорить хвилю банкрутств.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що промисловість Росії увійшла в стагнацію, а інвестиції впали найбільше з 2009 року. Валовий внутрішній продукт РФ за січень-травень 2026 року зріс лише на 0,2%, а промислове виробництво — на 0,4%, що свідчить про фактичний перехід економіки країни до стагнації попри зростання оборонних підприємств.

Автор:
Максим Кольц
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