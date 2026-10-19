На Житомирщині будують міст на важливому логістичному маршруті до кордону з Молдовою

На Житомирщині триває реконструкція ділянки автошляху Н-03 Житомир — Чернівці та будівництво нового мосту через річку Ібр. На об’єкті вже завершили влаштування 12 залізобетонних паль завглибшки понад 20 метрів, які стануть основою нової споруди.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Агентства відновлення.

Новий міст зводять замість споруди, яка експлуатувалася понад 65 років і вже не відповідала вимогам безпеки дорожнього руху. Одночасно реконструюють прилеглу ділянку дороги, покриття якої не витримувало інтенсивного транспортного навантаження.

Для облаштування фундаменту будівельники пробурили свердловини, встановили сталеві арматурні каркаси та заповнили їх бетоном. Наступним етапом стане облаштування ростверку, який об'єднає палі в єдину конструкцію фундаменту мосту.

Ділянка траси Н-03 між Чудновом і Любаром наразі залишається перекритою. Для водіїв організовано об'їзд. Окрім нового мосту через Ібр, проєкт передбачає реконструкцію двох підходів та будівництво шляхопроводу над залізницею.

Роботи на цій ділянці зупинили після початку повномасштабного вторгнення разом з іншими проєктами будівництва та капітального ремонту доріг. Для їх відновлення скоригували проєктно-кошторисну документацію з урахуванням нової вартості матеріалів і послуг та провели нові закупівлі. Будівництво поновили у травні 2026 року.

Завершення проєкту має зняти обмеження руху на трасі Н-03, збільшити її пропускну здатність та покращити транспортне сполучення між трьома областями і доступ до кордону з Молдовою.

Нагадаємо, у серпні на цій ділянці вже готували фундамент нового мосту: тоді демонтували елементи старої споруди та готувалися до влаштування буронабивних бетонних паль. Тепер цей етап фактично завершено.