В Житомирской области строят мост на логистическом маршруте до границы с Молдовой

В Житомирской области продолжается реконструкция участка автодороги Н-03 Житомир — Черновцы и строительство нового моста через реку Ибр. На объекте уже завершили устройство 12 железобетонных свай глубиной более 20 метров, которые станут основой нового сооружения.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Агентства восстановления.

Новый мост возводят вместо сооружения, которое эксплуатировалось более 65 лет и уже не отвечало требованиям безопасности дорожного движения. Одновременно реконструируют близлежащий участок дороги, покрытие которого не выдерживало интенсивной транспортной погрузки.

Для устройства фундамента строители пробурили скважины, установили стальные арматурные каркасы и заполнили их бетоном. Следующим этапом станет обустройство ростверка, объединяющего сваи в единую конструкцию фундамента моста.

Участок трассы Н-03 между Чудновом и Любаром остается перекрытым. Для водителей организован объезд. Кроме нового моста через Ибр проект предусматривает реконструкцию двух подходов и строительство путепровода над железной дорогой.

Работы на этом участке были остановлены после начала полномасштабного вторжения вместе с другими проектами строительства и капитального ремонта дорог. Для их восстановления скорректировались проектно-сметную документацию с учетом новой стоимости материалов и услуг и провели новые закупки. Строительство было возобновлено в мае 2026 года.

Завершение проекта должно снять ограничение движения на трассе Н-03, увеличить ее пропускную способность и улучшить транспортное сообщение между тремя областями и доступ к границе с Молдовой.

Напомним, в августе на этом участке уже готовили фундамент нового моста : тогда демонтировали элементы старой постройки и готовились к устройству буронабивных бетонных свай. Теперь этот этап фактически завершен.