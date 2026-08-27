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В Житомирской области реконструируют мост, построенный более 60 лет назад: как продолжаются работы

ремонт
Дорогу Н-03 в Житомирской области реконструируют

В Житомирской области продолжается реконструкция участков дороги Н-03 Житомир — Черновцы. В пределах работ капитально ремонтируют мост через реку Ибр, строят подпорные стенки и обустраивают дорожное покрытие.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Агентства обновления.

Ремонт дороги Н-03

Мост через Ибр был построен в начале 1960-х годов. С тех пор его ни разу капитально не ремонтировали. Из-за увеличения нагрузки на дорогу и значительного износа искусственного сооружения переправа через водоем перестала отвечать требованиям безопасности.

На объекте демонтируют отдельные элементы моста и готовят его к устройству нового фундамента. В частности, предусмотрено устройство буронабивных бетонных свай.

Параллельно на участках реконструкции обустраивают слои дорожной одежды. Работы включают устройство дренажного слоя из щебня, укладку георешетки для армирования слоев покрытия, сплошное асфальтирование и установку бордюров.

В связи с реконструкцией автомобильной дороги Н-03 участок между населенными пунктами Чуднов и Любар перекрыт. Для транспорта организован объезд.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину работы по строительству и капитальному ремонту автомобильных и искусственных сооружений были приостановлены. В частности, остановили строительство путепровода на дороге Н-03 Житомир-Черновцы и подходов к нему.

В то же время, завершение реконструкции этой дороги имеет важное значение для обеспечения устойчивого транспортного сообщения между тремя областями, а также с границей с Молдовой.

Для продления работ проектно-сметную документацию скорректировали с учетом изменений стоимости материалов и услуг и провели новые закупки. Строительные работы возобновили в мае 2026 года.

Фото 2 — В Житомирской области реконструируют мост, построенный более 60 лет назад: как продолжаются работы
Фото 3 — В Житомирской области реконструируют мост, построенный более 60 лет назад: как продолжаются работы
Фото 4 — В Житомирской области реконструируют мост, построенный более 60 лет назад: как продолжаются работы
Фото 5 — В Житомирской области реконструируют мост, построенный более 60 лет назад: как продолжаются работы
Фото 6 — В Житомирской области реконструируют мост, построенный более 60 лет назад: как продолжаются работы
Фото 7 — В Житомирской области реконструируют мост, построенный более 60 лет назад: как продолжаются работы

Напомним, на международной трассе М-07 Киев – Ковель – Ягодин, ведущей к пункту пропуска "Ягодин – Дорогуск", завершили масштабный ремонт дорожного покрытия. Работы длились менее трех месяцев.

Автор:
Ольга Опенько

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