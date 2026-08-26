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70 тысяч кв. м нового покрытия: в Одесской области ремонтируют важную дорогу
В Одесской области продолжается текущий ремонт дороги Р-75 Контрольно-пропускной пункт «Тимково» — Балта — Первомайск — Домановка — Александровка. Дорожники уже восстановили 70 тысяч кв. м покрытия, устранив просадки, выбоины и другие повреждения.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует Агентство восстановления.
В Одесской области восстанавливают дорогу
При ремонте дорожники фрезеруют изношенный слой покрытия, укрепляют основание и укладывают новый слой асфальтобетона. Такой комплекс работ позволяет восстановить ровность дорожного полотна и повысить его прочность.
После завершения основных работ планируется восстановить и укрепить обочину, очистить водоотводные канавы, нанести новую дорожную разметку и установить современные дорожные знаки. Качество материалов и выполнения работ контролируют на всех этапах в соответствии со строительными нормами.
Дорога Р-75 проходит по территории Одесской и Николаевской областей и соединяет Балту, Первомайск, Домановку и Александровку. Она имеет важное значение для местных общин и обеспечивает движение грузового и пассажирского транспорта.
Напомним, на международной трассе М-07 Киев – Ковель – Ягодин, ведущей к пункту пропуска "Ягодин – Дорогуск", завершили масштабный ремонт дорожного покрытия. Работы длились менее трех месяцев.