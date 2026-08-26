Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,67

--0,03

EUR

52,09

--0,07

Наличный курс:

USD

44,80

44,70

EUR

52,18

52,00

Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

70 тысяч кв. м нового покрытия: в Одесской области ремонтируют важную дорогу

ремонт
В Одесской области обновили 70 тысяч кв. м покрытие дороги Р-75 / Агентство восстановления

В Одесской области продолжается текущий ремонт дороги Р-75 Контрольно-пропускной пункт «Тимково» — Балта — Первомайск — Домановка — Александровка. Дорожники уже восстановили 70 тысяч кв. м покрытия, устранив просадки, выбоины и другие повреждения.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Агентство восстановления.

В Одесской области восстанавливают дорогу

При ремонте дорожники фрезеруют изношенный слой покрытия, укрепляют основание и укладывают новый слой асфальтобетона. Такой комплекс работ позволяет восстановить ровность дорожного полотна и повысить его прочность.

После завершения основных работ планируется восстановить и укрепить обочину, очистить водоотводные канавы, нанести новую дорожную разметку и установить современные дорожные знаки. Качество материалов и выполнения работ контролируют на всех этапах в соответствии со строительными нормами.

Дорога Р-75 проходит по территории Одесской и Николаевской областей и соединяет Балту, Первомайск, Домановку и Александровку. Она имеет важное значение для местных общин и обеспечивает движение грузового и пассажирского транспорта.

Фото 2 — 70 тысяч кв. м нового покрытия: в Одесской области ремонтируют важную дорогу
Фото 3 — 70 тысяч кв. м нового покрытия: в Одесской области ремонтируют важную дорогу
Фото 4 — 70 тысяч кв. м нового покрытия: в Одесской области ремонтируют важную дорогу
Фото 5 — 70 тысяч кв. м нового покрытия: в Одесской области ремонтируют важную дорогу
Фото 6 — 70 тысяч кв. м нового покрытия: в Одесской области ремонтируют важную дорогу
Фото 7 — 70 тысяч кв. м нового покрытия: в Одесской области ремонтируют важную дорогу
Фото 8 — 70 тысяч кв. м нового покрытия: в Одесской области ремонтируют важную дорогу
Фото 9 — 70 тысяч кв. м нового покрытия: в Одесской области ремонтируют важную дорогу

Напомним, на международной трассе М-07 Киев – Ковель – Ягодин, ведущей к пункту пропуска "Ягодин – Дорогуск", завершили масштабный ремонт дорожного покрытия. Работы длились менее трех месяцев.

Автор:
Ольга Опенько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности