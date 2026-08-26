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70 тисяч кв. м нового покриття: на Одещині ремонтують важливу дорогу

ремонт
На Одещині оновили 70 тисяч кв. м покриття дороги Р-75 / Агентство відновлення

На Одещині триває поточний ремонт дороги Р-75 Контрольно-пропускний пункт «Тимкове» — Балта — Первомайськ — Доманівка — Олександрівка. Дорожники вже відновили 70 тисяч кв. м покриття, усунувши просадки, вибоїни та інші пошкодження.

Як пише Delo.ua, про це інформує Агентство відновлення.

На Одещині відновлюють дорогу

Під час ремонту дорожники фрезерують зношений шар покриття, укріплюють основу та укладають новий шар асфальтобетону. Такий комплекс робіт дозволяє відновити рівність дорожнього полотна та підвищити його міцність.

Після завершення основних робіт планують відновити й укріпити узбіччя, очистити водовідвідні канави, нанести нову дорожню розмітку та встановити сучасні дорожні знаки. Якість матеріалів і виконання робіт контролюють на всіх етапах відповідно до будівельних норм.

Дорога Р-75 проходить територією Одеської та Миколаївської областей і сполучає Балту, Первомайськ, Доманівку та Олександрівку. Вона має важливе значення для місцевих громад, а також забезпечує рух вантажного та пасажирського транспорту.

Фото 2 — 70 тисяч кв. м нового покриття: на Одещині ремонтують важливу дорогу
Фото 3 — 70 тисяч кв. м нового покриття: на Одещині ремонтують важливу дорогу
Фото 4 — 70 тисяч кв. м нового покриття: на Одещині ремонтують важливу дорогу
Фото 5 — 70 тисяч кв. м нового покриття: на Одещині ремонтують важливу дорогу
Фото 6 — 70 тисяч кв. м нового покриття: на Одещині ремонтують важливу дорогу
Фото 7 — 70 тисяч кв. м нового покриття: на Одещині ремонтують важливу дорогу
Фото 8 — 70 тисяч кв. м нового покриття: на Одещині ремонтують важливу дорогу
Фото 9 — 70 тисяч кв. м нового покриття: на Одещині ремонтують важливу дорогу

Нагадаємо, на міжнародній трасі М-07 Київ – Ковель – Ягодин, яка веде до пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ", завершили масштабний ремонт дорожнього покриття. Роботи тривали менше ніж три місяці.

Автор:
Ольга Опенько

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