Сизранський та Саратовський НПЗ у Росії зупинили роботу після атак дронів

Два великі нафтопереробні заводи компанії "Роснєфть" — у Сизрані та Саратові — повністю припинили переробку нафти внаслідок серії ударів безпілотників.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Сизранський НПЗ призупинив роботу 15 вересня, тоді як завод у Саратові зупинив виробничі процеси ще 11 вересня. Вимушений простій підприємств поглиблює дефіцит пального на внутрішньому ринку Росії, яка раніше запровадила обмеження на експорт бензину, дизеля та авіагасу.

Масштаби руйнувань та терміни відновлення

За даними джерел у галузі, ушкодження основного обладнання потребуватимуть тривалого відновлення:

Сизранський НПЗ: унаслідок удару постраждала ключова установка первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6 продуктивністю 17,1 тис. тонн на добу (близько 71% потужності підприємства). Друга установка, ЕЛОУ-АВТ-5, перебувала в ремонті після атаки ще в липні. Відновлювальні роботи на заводі триватимуть щонайменше місяць;

Саратовський НПЗ: зупинив переробку 11 вересня після чергового удару дронів. До цього підприємство тимчасово виводили з ладу через пожежі від попередніх атак 8 вересня та на початку серпня.

Сукупна номінальна потужність обох заводів перевищує 15 млн тонн сировини на рік. За підсумками 2024 року ці підприємства виробили сумарно близько 2 млн тонн бензину та понад 3,4 млн тонн дизельного пального.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Сили оборони уразили Сизранський НПЗ та завод дронів у Росії. У ніч на 15 вересня 2026 року українські військові атакували нафтопереробний завод у Самарській області РФ та підприємство з випуску безпілотників у Ростовській області.