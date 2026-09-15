Україна атакувала Сизранський НПЗ попри заяви Трампа про перемир'я в енергетиці

У ніч на 15 вересня 2026 року Сили оборони України завдали ударів по нафтопереробному заводу в Самарській області РФ та підприємству з випуску безпілотників у Ростовській області.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg та зведення Генерального штабу ЗСУ.

Президент України підтвердив ураження нафтопереробного заводу в Сизрані, підприємства з виробництва дронів у Таганрозі, майданчика підготовки й запуску БпЛА в Орловській області, а також цілей у Чорному морі. Глава держави наголосив, що Росія не припиняє ударів по українській енергетиці, логістиці та критичній інфраструктурі, тому отримує відчутні відповіді.

Деталі ураження та підтвердження Генштабу ЗСУ

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили успішне ураження АТ "Сизранський НПЗ", що входить до структури "Роснефти". На території заводу зафіксували влучання з подальшою пожежею: уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6 та резервуарний парк. Потужність підприємства становить близько 8,9 млн тонн нафти на рік (близько 170 тис. барелів на добу), воно випускає бензин, дизельне й авіаційне пальне для забезпечення армії РФ. Пожежу на об'єкті також зафіксували супутникові знімки системи NASA FIRMS.

Крім того, військові підтвердили влучання та пожежу на заводі "Атлант Аеро" в Таганрозі, який виготовляє ударно-розвідувальні дрони "Молния" та компоненти для БпЛА "Орион". Додатково Генштаб повідомив, що за уточненими даними внаслідок удару 13 вересня на заводі "Слов'янськ ЕКО" в Краснодарському краї знищено три та пошкоджено вісім резервуарів.

Вплив на ринок пального та реакція США

Удари по російській нафтопереробці скоротили обсяги переробки сировини в РФ до мінімуму за понад 20 років, що змусило Кремль тимчасово обмежити експорт бензину й дизпалива. До початку атак Росія забезпечувала близько 10% світового експорту дизеля, а скорочення її постачань спровокувало зростання цін у США вище 6 доларів за галон.

Напередодні Дональд Трамп заявив у соцмережах, нібито Київ і Москва домовилися припинити взаємні удари по енергетиці. Однак Володимир Зеленський спростував наявність фінальної угоди, зазначивши, що є лише наполеглива пропозиція США щодо взаємного припинення таких атак.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив про домовленість України та РФ не бити по енергетиці. Президент США стверджував про досягнення згоди між сторонами, тоді як Володимир Зеленський наголосив на готовності Києва до такого кроку виключно за умови, що міжнародні партнери зможуть гарантувати реальне дотримання домовленостей з боку Росії.