Рада зробила крок до європейських стандартів питної води: що передбачено

Верховна Рада ухвалила закон №13578, який наближає українські правила у сфері питного водопостачання та водовідведення до вимог Європейського Союзу.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба парламенту.

Рада ухвалила закон про воду

За відповідне рішення проголосували 286 народних депутатів.

Документ передбачає запровадження оцінки ризиків щодо якості води на всіх етапах її постачання - від джерела до споживача. Це має посилити контроль за безпечністю питної води та наблизити українські стандарти до європейських.

Крім того, закон визначає правила приєднання об’єктів до систем централізованого водопостачання та водовідведення. Також він створює законодавче підґрунтя для формування економічно обґрунтованих тарифів у цій сфері.

Згідно з пояснювальною запискою, реалізація законопроєкту має сприяти вдосконаленню нормативно-правової бази у сфері питного водопостачання та водовідведення, а також врегулюванню взаємовідносин між виконавцями та споживачами комунальних послуг.

Проєкт акта стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого і регіонального розвитку, а також соціально-трудової сфери.

Очікується, що реалізація акта матиме вплив на інтереси сторін, залучених до сфери питного водопостачання та водовідведення. Детальна оцінка такого впливу наведена в додатках до документа.

Раніше повідомлялось, про підготовку Кабміном нової моделі водокористування півдня країни, що включає майбутню відбудову Каховської ГЕС та мережі нових водогонів. За планом уряду, реформа буде розгорнута відразу після деокупації захоплених територій і базуватиметься на максимальній автоматизації та європейських стандартах енергоефективності.