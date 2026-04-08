Безперебійна вода для понад 9 млн громадян: які інфраструктурні плани уряду

вода
Міста України отримають автономні та резервовані системи водопостачання

Понад 9 мільйонів українців отримають стале водопостачання завдяки новому портфелю інфраструктурних рішень для міст. Серед ключових заходів - резервні джерела водозабору, автономні системи, модернізація обладнання та забезпечення резервного енергопостачання.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Урядового порталу.

Безперебійна вода для всіх

7 квітня під головуванням прем’єр-міністра України Юлії Свириденко відбулося засідання Координаційного центру з реалізації комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст.

Від Міністерства розвитку громад та територій у заході взяв участь Олексій Кулеба, Віце-прем’єр-міністр з відновлення України та Міністр розвитку громад та територій.

Під час засідання основну увагу приділили забезпеченню безперебійного водопостачання та водовідведення - ключових елементів стійкості громад.

Йдеться, зокрема, про:

  • захист об'єктів водопостачання;
  • створення резервних джерел водозабору;
  • розвиток автономного водопостачання;
  • кільцювання мереж у великих містах;
  • модернізацію обладнання та зменшення енергоспоживання;
  • забезпечення резервного енергоживлення об’єктів водоканалів.

"Впровадження цього портфеля рішень забезпечить стале водопостачання для понад 9 мільйонів українців. Ключове завдання - щоб міста мали воду за будь-яких умов і не залежали від одного джерела або сценарію роботи системи. Окрім цього, ми опрацьовуємо створення мережі мобільних водозабірних комплексів швидкого реагування, які можна буде розгорнути у разі потреби. Фактично це формування національного резерву аварійного водопостачання", - повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України та Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Основні рішення планується реалізувати до початку опалювального сезону 2026–2027 років.

Нагадаємо, у Києві стартував перший етап проєкту "Час води" - платформи для обговорення нових підходів до управління водними ресурсами та економіки водокористування в Україні.

Автор:
Ольга Опенько