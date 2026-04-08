Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,49

--0,09

EUR

50,27

--0,05

Наличный курс:

USD

43,60

43,45

EUR

50,65

50,40

AI Лидеры

Четыре года большой войны

Україна на межі блекауту

ТопФінанс-2026

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації

Двадцять сталевих років

Топ налогоплательщиков 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Свое дело

Инвестиции в образование

Обучение&nbsp;для жизни

ТОП 50 СЕО

Свободная энергия
Smart Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Бесперебойная вода для более 9 млн граждан: какие инфраструктурные планы правительства

вода
Города Украины получат автономные и резервированные системы водоснабжения

Более 9 миллионов украинцев получат устойчивое водоснабжение благодаря новому портфелю инфраструктурных решений для городов. Среди ключевых мероприятий – резервные источники водозабора, автономные системы, модернизация оборудования и обеспечение резервного энергоснабжения.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Правительственного портала.

Бесперебойная вода для всех

7 апреля под председательством премьер-министра Украины Юлии Свириденко прошло заседание Координационного центра по реализации комплексных планов устойчивости регионов и отдельных городов.

От Министерства развития общин и территорий принял участие Алексей Кулеба, вице-премьер-министр по восстановлению Украины и Министр развития общин и территорий.

В ходе заседания основное внимание было уделено обеспечению бесперебойного водоснабжения и водоотведения – ключевых элементов устойчивости общин.

Речь идет, в частности, о:

  • защите объектов водоснабжения;
  • создание резервных источников водозабора;
  • развитие автономного водоснабжения;
  • кольцевание сетей в крупных городах;
  • модернизацию оборудования и уменьшение энергопотребления;
  • обеспечение резервного энергопитания объектов водоканалов

"Внедрение этого портфеля решений обеспечит устойчивое водоснабжение для более 9 миллионов украинцев. Ключевая задача - чтобы города имели воду при любых условиях и не зависели от одного источника или сценария работы системы. Кроме этого, мы прорабатываем создание сети мобильных водозаборных комплексов быстрого реагирования, которые можно будет развернуть в случае необходимости. Фактически это формирование", - сказал он вице-премьер-министр по восстановлению Украины и Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Основные решения планируется реализовать до начала отопительного сезона 2026-2027 годов.

Напомним, в Киеве стартовал первый этап проекта "Время воды" – платформы для обсуждения новых подходов к управлению водными ресурсами и экономике водопользования в Украине.

Автор:
Ольга Опенько