Бесперебойная вода для более 9 млн граждан: какие инфраструктурные планы правительства
Более 9 миллионов украинцев получат устойчивое водоснабжение благодаря новому портфелю инфраструктурных решений для городов. Среди ключевых мероприятий – резервные источники водозабора, автономные системы, модернизация оборудования и обеспечение резервного энергоснабжения.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Правительственного портала.
Бесперебойная вода для всех
7 апреля под председательством премьер-министра Украины Юлии Свириденко прошло заседание Координационного центра по реализации комплексных планов устойчивости регионов и отдельных городов.
От Министерства развития общин и территорий принял участие Алексей Кулеба, вице-премьер-министр по восстановлению Украины и Министр развития общин и территорий.
В ходе заседания основное внимание было уделено обеспечению бесперебойного водоснабжения и водоотведения – ключевых элементов устойчивости общин.
Речь идет, в частности, о:
- защите объектов водоснабжения;
- создание резервных источников водозабора;
- развитие автономного водоснабжения;
- кольцевание сетей в крупных городах;
- модернизацию оборудования и уменьшение энергопотребления;
- обеспечение резервного энергопитания объектов водоканалов
"Внедрение этого портфеля решений обеспечит устойчивое водоснабжение для более 9 миллионов украинцев. Ключевая задача - чтобы города имели воду при любых условиях и не зависели от одного источника или сценария работы системы. Кроме этого, мы прорабатываем создание сети мобильных водозаборных комплексов быстрого реагирования, которые можно будет развернуть в случае необходимости. Фактически это формирование", - сказал он вице-премьер-министр по восстановлению Украины и Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
Основные решения планируется реализовать до начала отопительного сезона 2026-2027 годов.
Напомним, в Киеве стартовал первый этап проекта "Время воды" – платформы для обсуждения новых подходов к управлению водными ресурсами и экономике водопользования в Украине.