Бесперебойная вода для более 9 млн граждан: какие инфраструктурные планы правительства

Более 9 миллионов украинцев получат устойчивое водоснабжение благодаря новому портфелю инфраструктурных решений для городов. Среди ключевых мероприятий – резервные источники водозабора, автономные системы, модернизация оборудования и обеспечение резервного энергоснабжения.

Бесперебойная вода для всех

7 апреля под председательством премьер-министра Украины Юлии Свириденко прошло заседание Координационного центра по реализации комплексных планов устойчивости регионов и отдельных городов.

От Министерства развития общин и территорий принял участие Алексей Кулеба, вице-премьер-министр по восстановлению Украины и Министр развития общин и территорий.

В ходе заседания основное внимание было уделено обеспечению бесперебойного водоснабжения и водоотведения – ключевых элементов устойчивости общин.

Речь идет, в частности, о:

защите объектов водоснабжения;

создание резервных источников водозабора;

развитие автономного водоснабжения;

кольцевание сетей в крупных городах;

модернизацию оборудования и уменьшение энергопотребления;

обеспечение резервного энергопитания объектов водоканалов

"Внедрение этого портфеля решений обеспечит устойчивое водоснабжение для более 9 миллионов украинцев. Ключевая задача - чтобы города имели воду при любых условиях и не зависели от одного источника или сценария работы системы. Кроме этого, мы прорабатываем создание сети мобильных водозаборных комплексов быстрого реагирования, которые можно будет развернуть в случае необходимости. Фактически это формирование", - сказал он вице-премьер-министр по восстановлению Украины и Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Основные решения планируется реализовать до начала отопительного сезона 2026-2027 годов.

Основные решения планируется реализовать до начала отопительного сезона 2026-2027 годов.