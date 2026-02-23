Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

+0,01

EUR

50,92

+0,00

Наличный курс:

USD

43,30

43,23

EUR

51,40

51,25

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Харьковская область переходит на прозрачное водоснабжение: о чем идет речь

вода
КП "Харьковводоканал" заключил договор на контроль забора воды / Pixabay

Правительство урегулировало многолетнюю проблему водоснабжения Харьковской области. Впервые забор воды из Краснопавловского водохранилища будет производиться на основе прозрачных договоров между поставщиком ресурса и КП "Харьковводоканал", что гарантирует стабильные поставки для Харькова, Лозовой и других населенных пунктов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Прозрачная модель водоснабжения

Ранее Краснопавловское водохранилище наполнялось и обновлялось только раз в 3–5 лет, преимущественно в критические моменты. В то же время, согласно Водному кодексу Украины, забор воды для коммунальных нужд должен производиться на основе договора с организацией, обслуживающей объект водозабора.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Ирина Овчаренко отметила, что ранее эта норма фактически не выполнялась. Только сейчас удалось урегулировать ситуацию: КП "Харьковводоканал" заключило договор с четким сверением объемов забора воды и подписанием актов выполненных работ.

По итогам 2025 года был подтвержден фактический забор 33,53 млн м³ воды из Краснопавловского водохранилища, а акты предоставленных услуг составили 66,83 млн. грн. с НДС. На сегодня объем воды в водохранилище составляет 134,37 млн м³, что соответствует 32,8% наполнения.

Переход на прозрачную договорную модель, как предусмотрено европейскими стандартами, обеспечивает стабильную работу системы водоснабжения, правильные расчеты и контроль за использованием водных ресурсов.

Напомним, в 2025 году Госпродпотребслужба усилила надзор за качеством и безопасностью питьевой воды, особенно в прифронтовых и деоккупированных регионах. Нарушение санитарного законодательства было обнаружено на 10549 объектах, что составляет 66,5% от проверенных объектов.

Автор:
Ольга Опенько