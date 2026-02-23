Харьковская область переходит на прозрачное водоснабжение: о чем идет речь

Правительство урегулировало многолетнюю проблему водоснабжения Харьковской области. Впервые забор воды из Краснопавловского водохранилища будет производиться на основе прозрачных договоров между поставщиком ресурса и КП "Харьковводоканал", что гарантирует стабильные поставки для Харькова, Лозовой и других населенных пунктов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Прозрачная модель водоснабжения

Ранее Краснопавловское водохранилище наполнялось и обновлялось только раз в 3–5 лет, преимущественно в критические моменты. В то же время, согласно Водному кодексу Украины, забор воды для коммунальных нужд должен производиться на основе договора с организацией, обслуживающей объект водозабора.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Ирина Овчаренко отметила, что ранее эта норма фактически не выполнялась. Только сейчас удалось урегулировать ситуацию: КП "Харьковводоканал" заключило договор с четким сверением объемов забора воды и подписанием актов выполненных работ.

По итогам 2025 года был подтвержден фактический забор 33,53 млн м³ воды из Краснопавловского водохранилища, а акты предоставленных услуг составили 66,83 млн. грн. с НДС. На сегодня объем воды в водохранилище составляет 134,37 млн м³, что соответствует 32,8% наполнения.

Переход на прозрачную договорную модель, как предусмотрено европейскими стандартами, обеспечивает стабильную работу системы водоснабжения, правильные расчеты и контроль за использованием водных ресурсов.

Напомним, в 2025 году Госпродпотребслужба усилила надзор за качеством и безопасностью питьевой воды, особенно в прифронтовых и деоккупированных регионах. Нарушение санитарного законодательства было обнаружено на 10549 объектах, что составляет 66,5% от проверенных объектов.