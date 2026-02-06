Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,14

--0,03

EUR

50,90

--0,14

Наличный курс:

USD

43,15

43,01

EUR

51,20

51,00

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В 2025 году 66,5% объектов водоснабжения имели нарушение норм

вода
Лаборатории исследовали более 1,4 млн проб воды/Госпродпотребслужба

В 2025 году Госпродпотребслужба усилила надзор за качеством и безопасностью питьевой воды, особенно в прифронтовых и деоккупированных регионах. Нарушение санитарного законодательства было обнаружено на 10549 объектах, что составляет 66,5% от проверенных объектов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

По словам заместителя председателя службы Андрея Крейтора, основное внимание уделялось Николаевской и Херсонской областям, где водозаборы и сети централизованного водоснабжения находились под постоянным контролем специалистов.

Мониторинг и объекты водоснабжения. По состоянию на конец 2025 года под наблюдением Госпродпотребслужбы находились 47 132 объекта водоснабжения.

Среди них было 2616 предприятий централизованного питьевого водоснабжения, 10630 объектов централизованного водоснабжения и 34829 объектов нецентрализованного водоснабжения, включая шахтные колодцы, бюветы и источники.

Отдельное внимание в 2025 году уделяли контролю альтернативных источников водоснабжения, в частности, фасованной питьевой воды. Территориальные органы Госпродпотребслужбы провели 24 внеплановых проверки производителей фасованной воды. По результатам этих мероприятий было выдано 13 предписаний, составлено два протокола и принято два решения о временном прекращении производства или обращения продукции в Киеве.

Лабораторный контроль В течение года исследовано 1463086 проб воды, из них 1438414 - централизованное водоснабжение (3% проб не соответствовали нормам); 24 672 – нецентрализованное водоснабжение (13,7 % проб не соответствовали нормам).

Централизованные источники: 1% проб по микробиологии и 3% по санитарно-химическим показателям не соответствовали нормам.

Нецентрализованные источники: 9% проб по микробиологии и 17,4% по санитарно-химическим показателям – ненормативные.

Отмечается, что контроль качества и безопасности питьевой воды остается приоритетом Госпродпотребслужбы. Система надзора включает в себя постоянный лабораторный контроль, проверки объектов водоснабжения и взаимодействие с органами власти, чтобы минимизировать риски для населения, особенно в условиях военного положения.

Напомним, правительство готовит новую модель водопользования юга Украины. Эти меры преследуют цель не только вернуть питьевую воду жителям, но и создать условия для выживания сельского хозяйства.

Автор:
Татьяна Гойденко