Порошенко объяснил раздел имущества с женой: зачем это было нужно

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что разделил имущество со своей женой Мариной для продолжения оказания помощи Вооруженным силам Украины в условиях наложенных на него санкций.

Как сообщает Delo.ua, об этом Порошенко написал в Facebook.

По его словам, из-за заблокированных счетов перед ним встал вопрос, как дальше помогать ВСУ. Поэтому чтобы финансирование полностью не прекратилось, нужно было искать решение.

"И мы его нашли. Если раньше моя Марина Порошенко помогала мне обеспечивать ВСУ, то сейчас наоборот: я помогаю Марине. Нам удалось уволить часть счетов, которыми теперь будет руководить Марина. Именно за эти средства мы и закупили очередной груз помощи", - подчеркнул Порошенко, назвав наложенные на него санкции "законными". санкции.

Санкции против Порошенко

12 февраля 2025 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, согласно которому на Петра Порошенко наложены бессрочные санкции .

Введенные санкции предусматривают, в частности, блокирование активов, ограничение торговых операций, прекращение транзита ресурсов и перевозок по территории Украины, запрет на выведение капиталов за границу, а также лишение государственных наград и других форм официального празднования.

Супруги разделяют имущество

Марина Порошенко еще в марте 2025 впервые обратилась в суд с просьбой о разделе имущества супругов. Цена иска тогда составила 17 млрд. грн.

Адвокат Петра Порошенко Игорь Головань в апреле отметил, что данный иск не означает развод супругов: "Развод – это отдельный процесс, а имущественные процессы – это отдельные процессы".

В феврале Крыжопольский районный суд в Винницкой области третий раз за последний год отказал Марине Порошенко в иске к Петру Порошенко о раздел имущества супругов.

Главным объектом спора стал контрольный пакет акций инвестиционного фонда "Прайм Эссетс Кэпитал". Речь идет о 8190 акциях, что составляет почти 79% уставного капитала фонда. Стоимость этого актива оценивается более чем в 8,33 миллиарда гривен.

Кроме корпоративных прав иск также касался и денежных сбережений на банковских счетах. Марина Порошенко претендовала на долю средств в "Международном инвестиционном банке" и "РВС Банке". Общая сумма подлежащих разделу банковских активов превышает несколько миллионов гривен и миллионы евро наличными.

А уже в апреле Марина Порошенко выиграла апелляцию в суде по разделу имущества, принадлежащего на праве общей совместной собственности супругам.

Всего имущество оценено в общую сумму восемь миллиардов пятьсот пятьдесят три миллиона семьсот двенадцать тысяч шестьсот семьдесят две гривны 30 коп.