Имущество супругов Порошенко суд разделил с четвертой попытки: что кому досталось

Марина Порошенко, супруга пятого президента Украины Петра Порошенко, выиграла апелляцию в суде по разделу имущества, которое принадлежит на праве общей совместной собственности супругам.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в определении Винницкого апелляционного суда, передает "Экономическая правда".

Отмечается, что Винницкий апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу представителя истицы, адвоката Кристины Мисенко, по решению Крыжопольского районного суда Винницкой области по иску о разделе имущества супругов.

Что кому досталось

Суд постановил признать по истцу право личной частной собственности на 8190 акций ПАО ЗНКИФ Прайм эссетс кепитал, которые в соответствии с балансовой стоимостью активов на последний отчетный период стоят 8,34 млн грн.

Также речь идет об имуществе на общую сумму восемь миллиардов пятьсот тридцать четыре миллиона триста тридцать тысяч семьсот семьдесят четыре гривны 56 коп.

За Петром Порошенко суд признал право личной частной собственности на мотоцикл H onda CMX 1100D, полуприцеп KING TRAILERS, автомобиль V olvo S90 2.0 T8 INSCRIPTION и т.д.

Также ему принадлежит начисленная, но невыплаченная часть прибыли правового образования без статуса юридического лица. размере 3 190 905 107,30 грн,

Всего имущество оценено в общую сумму восемь миллиардов пятьсот пятьдесят три миллиона семьсот двенадцать тысяч шестьсот семьдесят две гривны 30 коп.

Постановление суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Верховном Суде в течение тридцати дней со дня его провозглашения.

Почему супруги делит имущество

Напомним, в феврале Крыжопольский районный суд в Винницкой области третий раз за последний год отказал Марине Порошенко в иске к Петру Порошенко о раздел имущества супругов.

Главным объектом спора стал контрольный пакет акций инвестиционного фонда "Прайм Эссетс Кэпитал". Речь идет о 8190 акциях, что составляет почти 79% уставного капитала фонда. Стоимость этого актива оценивается более чем в 8,33 миллиарда гривен.

Кроме корпоративных прав иск также касался и денежных сбережений на банковских счетах. Марина Порошенко претендовала на долю средств в "Международном инвестиционном банке" и "РВС Банке". Общая сумма подлежащих разделу банковских активов превышает несколько миллионов гривен и миллионы евро наличными.

Марина Порошенко еще в марте 2025 впервые обратилась в суд с просьбой о разделе имущества супругов. Цена иска тогда составила 17 млрд. грн.

Адвокат Петра Порошенко Игорь Головань в апреле отметил, что данный иск не означает развод супругов: "Развод – это отдельный процесс, а имущественные процессы – это отдельные процессы".

12 февраля 2025 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, согласно которому на Петра Порошенко наложены бессрочные санкции .

Введенные санкции предусматривают, в частности, блокирование активов, ограничение торговых операций, прекращение транзита ресурсов и перевозок по территории Украины, запрет на выведение капиталов за границу, а также лишение государственных наград и других форм официального празднования.