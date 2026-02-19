Суд третий раз отказался делить имущество супругов Порошенко

Крыжопольский районный суд в Винницкой области уже третий раз за последний год отказал Марине Порошенко в иске к Петру Порошенко о разделе имущества супругов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Главком" со ссылкой на судебный реестр.

Как говорится в соответствующем определении суда в Государственном реестре судебных решений, истица требовала официального раздела совместно нажитого имущества.

В исковом заявлении Марина Порошенко отметила, что состоит в браке с сентября 1984 года. За это длительное время супруги накопили значительное состояние, которое является их общей совместной собственностью.

Теперь супруга пятого президента Украины пытается юридически выделить свою долю в судебном порядке, что позволило бы ей вывести значительные активы из-под действия персональных санкций, наложенных на Петра Порошенко.

Истица откровенно признала в суде, что главной причиной обращения являются санкции СНБО, наложенные на ее мужа. Она заявила, что из-за этих ограничений "лишена реальной возможности эффективно осуществлять свое право собственности на имущество", принадлежащее супругам совместно.

Марина Порошенко, депутат Киевского городского совета от партии "Европейская Солидарность" еще в марте 2025 года впервые обратилась в суд с просьбой о разделе имущества супругов. Цена иска тогда составила 17 млрд. грн.

Адвокат Петра Порошенко Игорь Головань в апреле отметил, что данный иск не означает развод супругов: "Развод – это отдельный процесс, а имущественные процессы – это отдельные процессы".

Но суд тогда принял решение о закрытии производства по делу о разделе имущества.

Что пытаются поделить

Главным объектом спора стал контрольный пакет акций инвестиционного фонда "Прайм Эссетс Кэпитал". Речь идет о 8190 акциях, что составляет почти 79% уставного капитала фонда. Стоимость этого актива оценивается более чем в 8,33 миллиарда гривен.

Кроме корпоративных прав иск также касался и денежных сбережений на банковских счетах. Марина Порошенко претендовала на долю средств в "Международном инвестиционном банке" и "РВС Банке". Общая сумма подлежащих разделу банковских активов превышает несколько миллионов гривен и миллионы евро наличными.

Что известно о санкциях

12 февраля 2025 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, согласно которому на Петра Порошенко наложены бессрочные санкции .

Введенные санкции предусматривают, в частности, блокирование активов, ограничение торговых операций, прекращение транзита ресурсов и перевозок по территории Украины, запрет на выведение капиталов за границу, а также лишение государственных наград и других форм официального празднования.