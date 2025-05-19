Суд закрыл производство по делу о разделе имущества Порошенко: что известно

16 мая Крыжопольский районный суд Винницкой области принял решение о закрытии производства по делу по иску Марины Порошенко к Петру Порошенко о разделе имущества супругов. Цена иска составляла более 17 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на информацию "Суспільне. Вінниця".

На заседании пятый президент Украины и его супруга отсутствовали, их интересы представляли адвокаты: Илья Новиков и Кристина Мысенко.

Во время заседания суд приобщил к делу уведомление Министерства юстиции о санкциях, наложенных на Петра Порошенко. Защитник президента попросил суд не рассматривать документ как официальное возражение по этому делу.



Адвокат Марины Порошенко настаивала на праве ее клиентки на часть общего имущества: "Марина Порошенко не находится под санкциями и имеет полное право на свою долю имущества, приобретенного в браке ".

Однако суд постановил: "Закрыть производство по делу за отсутствием предмета спора. Повторные обращения в суд по поводу спора между теми же сторонами о том же предмете и по тем же основаниям не допускаются".

Суд также обязал Главное управление Государственной казначейской службы Украины в Винницкой области вернуть Порошенко Марине Анатольевне 15 640 гривен судебного сбора.

В течение 5 дней будет сформирован полный текст решения суда с мотивировочной частью. В полном определении будут приведены обстоятельства дела, правовая оценка и аргументы суда. После этого документ станет доступным сторонам и может быть обжалован.

Что известно о деле?

Марина Порошенко, депутат Киевского городского совета от партии "Европейская Солидарность", супруга пятого президента Украины Петра Порошенко, 28 марта 2025 года обратилась в суд с просьбой о разделе имущества супругов. Цена иска — 17 102 703 811,40 грн.

Адвокат Петра Порошенко Игорь Головань в апреле отметил, что данный иск не означает развод супругов: "Развод – это отдельный процесс, а имущественные процессы – это отдельные процессы".

Санкции против Петра Порошенко

Указом президента Украины от 12 февраля на Петра Порошенко наложены бессрочные санкции как на физическое лицо, включающие блокировку активов, прекращение торговых операций, ограничение вывода капиталов, остановку экономических обязательств, ограничение участия в приватизации, запрет осуществления публичных закупок, ограничение уставных капиталов, запрет на наложение любых запрещение выплаты дивидендов и других платежей в пользу санкционного лица.

Эти меры останавливают возможности для бизнес-деятельности и финансирования, затрудняют доступ к ресурсам и рынкам, а также блокируют реализацию совместных проектов, чтобы ограничить влияние и развитие подсанкционного лица.