НБУ заявил об отсутствии политического подтекста в проверке Международного инвестиционного банка

Национальный банк Украины публично прокомментировал ситуацию вокруг проверки АО "Международный Инвестиционный Банк" (МИБ), ответив на обвинения в якобы "политическом преследовании оппозиции" и "выполнении указаний власти".

Об этом идет речь на сайте регулятора.

В заявлении регулятора говорится, что проверка банка является плановой и проводится в рамках регулярной надзорной деятельности, предусмотренной законом.

Выездная проверка МИБ была запланирована еще в декабре 2024 года и входит в обнародованный перечень мероприятий на первый квартал 2025 года. Она касается соблюдения банком требований финансового мониторинга, валютного и санкционного законодательства. В случае выявления нарушений, по словам НБУ, будут применены меры воздействия.

Регулятор также подчеркнул, что проверяет деятельность банка, а не его клиентов. НБУ не вмешивается в работу обслуживаемых в финучреждении организаций, благотворительных фондов или бизнеса, и не направляет им никаких запросов. Если банк обращается к клиентам с дополнительными запросами – это исключительно его собственная инициатива.

В заявлении отмечается, что целью проверки является оценка того, как банк выполняет функции первичного финансового мониторинга в соответствии с требованиями законодательства и их деятельность как субъекта первичного финансового мониторинга. НБУ изучает, как полно и качественно банк проверяет своих клиентов, осуществляет мониторинг операций и документирует эти процессы.

Отдельно в Нацбанке отметили независимость учреждения, признаваемого международными партнерами, и предупредили, что попытки поставить его под сомнение представляют угрозу для стабильности финансовой системы Украины.

На сегодня проверка МИБ продолжается в плановом режиме.

Что известно о банке

"Международный Инвестиционный Банк" работает с 2008 года и предлагает банковские услуги для корпоративных и частных клиентов, а также производит операции на инвестиционном рынке. В январе 2025 г. банк занимал седьмое место по объему торгов ценными бумагами.

Учредителями банка являются ПАО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал" (59,98%), Игорь Кононенко (14,92%), ООО "Прайм Инвестментс" (9,92%) и Олег Зимин (9,90%). Конечным бенефициом банка есть экспрезидент Украины Петр Порошенко.

Банк является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц, обеспечивающих защиту вкладов клиентов.