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НБУ заявив про відсутність політичного підтексту в перевірці Міжнародного Інвестиційного Банку

НБУ
НБУ спростовує політичний підтекст в перевірці МІБ / НБУ

Національний банк України публічно прокоментував ситуацію навколо перевірки АТ "Міжнародний Інвестиційний Банк" (МІБ), відповівши на звинувачення у нібито "політичному переслідуванні опозиції" та "виконанні вказівок влади". 

Про це йдеться на сайті регулятора.

У заяві регулятора йдеться про те, що перевірка банку є плановою та проводиться в межах регулярної наглядової діяльності, передбаченої законом.

Як наголосили в НБУ, виїзна перевірка МІБ була запланована ще в грудні 2024 року та входить до оприлюдненого переліку заходів на перший квартал 2025 року. Вона стосується дотримання банком вимог фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства. У разі виявлення порушень, за словами НБУ, будуть застосовані відповідні заходи впливу.

Регулятор також підкреслив, що перевіряє саме діяльність банку, а не його клієнтів. НБУ не втручається в роботу організацій, благодійних фондів чи бізнесу, які обслуговуються у фінустанові, і не надсилає їм жодних запитів. Якщо банк звертається до клієнтів із додатковими запитами — це виключно його власна ініціатива.

У заяві зазначається, що метою перевірки є оцінка того, як банк виконує функції первинного фінансового моніторингу відповідно до вимог законодавства та його діяльність як суб’єкта первинного фінансового моніторингу. НБУ вивчає, наскільки повно і якісно банк перевіряє своїх клієнтів, здійснює моніторинг операцій та документує ці процеси.

Окремо в Нацбанку наголосили на незалежності установи, яку визнають міжнародні партнери, і попередили, що спроби поставити її під сумнів становлять загрозу для стабільності фінансової системи України.

Станом на сьогодні перевірка МІБ триває в плановому режимі.

Що відомо про банк

"Міжнародний Інвестиційний Банк" працює з 2008 року і пропонує банківські послуги для корпоративних і приватних клієнтів, а також проводить операції на інвестиційному ринку. У січні 2025 року банк займав сьоме місце за обсягом торгів цінними паперами.

Засновниками банку є ПАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прайм Ессетс Кепітал" (59,98%), Ігор Кононенко (14,92%), ТОВ "Прайм Інвестментс" (9,92%) та Олег Зімін (9,90%). Кінцевим бенефіціаром банку є експрезидент України Петро Порошенко.

Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що забезпечує захист вкладів клієнтів.

Автор:
Тетяна Гойденко