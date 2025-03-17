Порушення у сфері фінмоніторингу: НБУ буде судитися з банком Порошенка

Національний банк оскаржуватиме в суді правомірність застосування до АТ “Міжнародний інвестиційний банк” (МІБ) письмового застереження за порушення вимог законодавства у сфері фінмоніторингу, яке банк намагається оскаржити.

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Про це інформує пресслужба регулятора.

Про письмове застереження МІБ

Нагадаємо, що у лютому 2025 року Національний банк виніс письмове застереження цьому банку за порушення вимог. Зокрема:

Банк неналежно застосував ризик-орієнтований підхід у своїй діяльності, що є порушенням вимог щодо протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.

Фінустанова порушила вимоги щодо організації фінансового моніторингу та валютного нагляду, а також не дотрималась правил щодо виконання економічних санкцій.

Через це Нацбанк виніс письмове застереження МІБ.

Що відомо про банк

АТ "Міжнародний Інвестиційний Банк" працює з 2008 року і пропонує банківські послуги для корпоративних і приватних клієнтів, а також проводить операції на інвестиційному ринку.

Засновниками банку є ПАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прайм Ессетс Кепітал" (59,98%), Ігор Кононенко (14,92%), ТОВ "Прайм Інвестментс" (9,92%) та Олег Зімін (9,90%).

Кінцевим бенефіціаром банку є експрезидент України Петро Порошенко.

Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що забезпечує захист вкладів клієнтів.

МІБ у січні 2025 року займав сьоме місце за обсягом торгів цінними паперами.

Що відомо про санкції проти Петра Порошенка

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти п'ятого президента України Петра Порошенка, бізнесмена Ігоря Коломойського, мільярдера та співзасновника ПриватБанку Геннадія Боголюбова, Константина Жеваго і колишнього народного депутата Віктора Медведчука.

Служба безпеки України повідомила, що санкції запровадили через загрози державній безпеці.

Володимир Зеленський зазначив, що запроваджені санкції проти Петра Порошенка не стануть останніми.