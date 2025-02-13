- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Санкції проти Порошенка, Коломойського та Медведчука накладено довічно: все майно передадуть АРМА
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти п'ятого президента України Петра Порошенка, бізнесмена Ігоря Коломойського, мільярдера та співзасновника ПриватБанку Геннадія Боголюбова, Константина Жеваго і колишнього народного депутата Віктора Медведчука.
Про це йдеться в указі, оприлюдненому на сайті Офісу президента.
Зазначається, що санкції проти цих осіб запроваджено довічно. Все їхнє майно буде конфісковане та передано Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА)
Крім того, санкції означають:
- позбавлення державних нагород та відзнак;
- блокування активів — повна втрата права користуватися та розпоряджатися майном;
- обмеження та повне припинення торговельних операцій;
- заборона транзиту, перевезень і польотів територією України;
- запобігання виведенню капіталу за кордон;
- зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
- заборона участі у приватизації та оренді державного майна;
- заборона на купівлю земельних ділянок:
- заборона укладення фінансових угод, виплати дивідендів та проведення операцій із цінними паперами.
За що наклали санкції
Санкції проти Порошенка запроваджено через:
- кримінальну справу про держзраду, коли Порошенко у змові з Медведчуком та керівництвом РФ дозволив "Центренерго" купувати вугілля у "ЛДНР", що надовго позбавило Україну шансів на енергонезалежність від РФ;
- участь у створенні "Партії регіонів" та роботи в уряді Віктора Януковича, коли він, будучи міністром закордонних справ, брав участь у підготовці так званих "Харківських угод";
- співробітництво з РФ - володіння активами в РФ – фабрикою "Рошен" у Липецьку та "Севморзаводом" у Криму.
Санкції проти Коломойського та Боголюбова введені через:
- у 2023 році вони були засновниками та бенефіціарами компанії "Eclaris Group Limited", яка через підставні фірми продавала нафту та газ дочірнім компаніям "Газпрому", а ті сплачували податки до бюджету РФ, фінансуючи війну;
- виведення 750 млн грн із "ПриватБанку".
Підстави для санкцій проти Жеваго:
- тісні зв'язки з РФ, зокрема з російським олігархом Олексієм Федоричевим, який потрапив під санкції;
- злочини у банківській сфері, пов'язані з виведенням 500 млн грн кредитних коштів з банку "Фінанси та кредит";
- підконтрольна Жеваго група компаній Ferrexpo донедавна співпрацювала з РФ. Так, "АвтоКрАЗ" експортував до Росії вантажівки, а "Росава" та "Преміорі" – автошини, які ще 2022 року постачалися до так званих "ЛДНР".
Санкції проти Медведчука запроваджено безстроково на підставі кількох старих епізодів, а також нових:
- збір інформації про ЗСУ на користь РФ;
- блокування запуску передових стільникових радіотехнологій в Україні; • діяльність у ОПЗЖ;
- антиукраїнська діяльність його медіаресурсів;
- участь у проросійській пропаганді у РФ. 2024 року СБУ припинила діяльність медіаструктури "Voice of Europe", яка входила до проросійського проекту "Інша Україна". Його очолював та фінансував Медведчук, а координувала 5-та служба ФСБ РФ.
Нагадаємо, напередодні Петро Порошенко підтвердив інформацію про те, що проти нього ввели санкції. Він назвав таке рішення "антиконституційним" та "політично мотивованим", а також заявив, що до цього нібито причетна вся команда президента Володимира Зеленського, Кабінет Міністрів та члени його РНБО.
Зауважимо, Ігор Коломойський наразі перебуває у СІЗО, Віктор Медведчук у Росії, Геннадій Боголюбов незаконно перетнув державний кордон і наразі перебуває у розшуку. А у 2021 році Константин Жеваго був оголошений у міжнародний розшук.