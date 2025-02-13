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Санкції проти Порошенка, Коломойського та Медведчука накладено довічно: все майно передадуть АРМА

Зеленський
Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції. Фото: пресслужба ОП

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти п'ятого президента України Петра Порошенка, бізнесмена Ігоря Коломойського, мільярдера та співзасновника ПриватБанку Геннадія Боголюбова, Константина Жеваго і колишнього народного депутата Віктора Медведчука.

Про це йдеться в указі, оприлюдненому на сайті Офісу президента.

Зазначається, що санкції проти цих осіб запроваджено довічно. Все їхнє майно буде конфісковане та передано Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА

Крім того, санкції означають:

  • позбавлення державних нагород та відзнак;
  • блокування активів — повна втрата права користуватися та розпоряджатися майном;
  • обмеження та повне припинення торговельних операцій;
  • заборона транзиту, перевезень і польотів територією України;
  • запобігання виведенню капіталу за кордон;
  • зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
  • заборона участі у приватизації та оренді державного майна;
  • заборона на купівлю земельних ділянок:
  • заборона укладення фінансових угод, виплати дивідендів та проведення операцій із цінними паперами.

За що наклали санкції

Санкції проти Порошенка запроваджено через:

  • кримінальну справу про держзраду, коли Порошенко у змові з Медведчуком та керівництвом РФ дозволив "Центренерго" купувати вугілля у "ЛДНР", що надовго позбавило Україну шансів на енергонезалежність від РФ; 
  • участь у створенні "Партії регіонів" та роботи в уряді Віктора Януковича, коли він, будучи міністром закордонних справ, брав участь у підготовці так званих "Харківських угод"; 
  • співробітництво з РФ - володіння активами в РФ – фабрикою "Рошен" у Липецьку та "Севморзаводом" у Криму.

Санкції проти Коломойського та Боголюбова введені через:

  • у 2023 році вони були засновниками та бенефіціарами компанії "Eclaris Group Limited", яка через підставні фірми продавала нафту та газ дочірнім компаніям "Газпрому", а ті сплачували податки до бюджету РФ, фінансуючи війну; 
  • виведення 750 млн грн із "ПриватБанку".

Підстави для санкцій проти Жеваго:

  • тісні зв'язки з РФ, зокрема з російським олігархом Олексієм Федоричевим, який потрапив під санкції;
  •  злочини у банківській сфері, пов'язані з виведенням 500 млн грн кредитних коштів з банку "Фінанси та кредит"; 
  • підконтрольна Жеваго група компаній Ferrexpo донедавна співпрацювала з РФ. Так, "АвтоКрАЗ" експортував до Росії вантажівки, а "Росава" та "Преміорі" – автошини, які ще 2022 року постачалися до так званих "ЛДНР".

Санкції проти Медведчука запроваджено безстроково на підставі кількох старих епізодів, а також нових:

  • збір інформації про ЗСУ на користь РФ; 
  • блокування запуску передових стільникових радіотехнологій в Україні; • діяльність у ОПЗЖ; 
  • антиукраїнська діяльність його медіаресурсів; 
  • участь у проросійській пропаганді у РФ. 2024 року СБУ припинила діяльність медіаструктури "Voice of Europe", яка входила до проросійського проекту "Інша Україна". Його очолював та фінансував Медведчук, а координувала 5-та служба ФСБ РФ.

Нагадаємо, напередодні Петро Порошенко підтвердив інформацію про те, що проти нього ввели санкції. Він назвав таке рішення "антиконституційним" та "політично мотивованим", а також заявив, що до цього нібито причетна вся команда президента Володимира Зеленського, Кабінет Міністрів та члени його РНБО.

Зауважимо, Ігор Коломойський наразі перебуває у СІЗО, Віктор Медведчук у Росії, Геннадій Боголюбов незаконно перетнув державний кордон і наразі перебуває у розшуку. А у 2021 році Константин Жеваго був оголошений у міжнародний розшук.

Автор:
Світлана Манько