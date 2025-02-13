Санкції проти Порошенка, Коломойського та Медведчука накладено довічно: все майно передадуть АРМА

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти п'ятого президента України Петра Порошенка, бізнесмена Ігоря Коломойського, мільярдера та співзасновника ПриватБанку Геннадія Боголюбова, Константина Жеваго і колишнього народного депутата Віктора Медведчука.

Про це йдеться в указі, оприлюдненому на сайті Офісу президента.

Зазначається, що санкції проти цих осіб запроваджено довічно. Все їхнє майно буде конфісковане та передано Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА)

Крім того, санкції означають:

позбавлення державних нагород та відзнак;

блокування активів — повна втрата права користуватися та розпоряджатися майном;

обмеження та повне припинення торговельних операцій;

заборона транзиту, перевезень і польотів територією України;

запобігання виведенню капіталу за кордон;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;

заборона участі у приватизації та оренді державного майна;

заборона на купівлю земельних ділянок:

заборона укладення фінансових угод, виплати дивідендів та проведення операцій із цінними паперами.

За що наклали санкції

Санкції проти Порошенка запроваджено через:

кримінальну справу про держзраду, коли Порошенко у змові з Медведчуком та керівництвом РФ дозволив "Центренерго" купувати вугілля у "ЛДНР", що надовго позбавило Україну шансів на енергонезалежність від РФ;

участь у створенні "Партії регіонів" та роботи в уряді Віктора Януковича, коли він, будучи міністром закордонних справ, брав участь у підготовці так званих "Харківських угод";

співробітництво з РФ - володіння активами в РФ – фабрикою "Рошен" у Липецьку та "Севморзаводом" у Криму.

Санкції проти Коломойського та Боголюбова введені через:

у 2023 році вони були засновниками та бенефіціарами компанії "Eclaris Group Limited", яка через підставні фірми продавала нафту та газ дочірнім компаніям "Газпрому", а ті сплачували податки до бюджету РФ, фінансуючи війну;

виведення 750 млн грн із "ПриватБанку".

Підстави для санкцій проти Жеваго:

тісні зв'язки з РФ, зокрема з російським олігархом Олексієм Федоричевим, який потрапив під санкції;

злочини у банківській сфері, пов'язані з виведенням 500 млн грн кредитних коштів з банку "Фінанси та кредит";

підконтрольна Жеваго група компаній Ferrexpo донедавна співпрацювала з РФ. Так, "АвтоКрАЗ" експортував до Росії вантажівки, а "Росава" та "Преміорі" – автошини, які ще 2022 року постачалися до так званих "ЛДНР".

Санкції проти Медведчука запроваджено безстроково на підставі кількох старих епізодів, а також нових:

збір інформації про ЗСУ на користь РФ;

блокування запуску передових стільникових радіотехнологій в Україні; • діяльність у ОПЗЖ;

антиукраїнська діяльність його медіаресурсів;

участь у проросійській пропаганді у РФ. 2024 року СБУ припинила діяльність медіаструктури "Voice of Europe", яка входила до проросійського проекту "Інша Україна". Його очолював та фінансував Медведчук, а координувала 5-та служба ФСБ РФ.

Нагадаємо, напередодні Петро Порошенко підтвердив інформацію про те, що проти нього ввели санкції. Він назвав таке рішення "антиконституційним" та "політично мотивованим", а також заявив, що до цього нібито причетна вся команда президента Володимира Зеленського, Кабінет Міністрів та члени його РНБО.

Зауважимо, Ігор Коломойський наразі перебуває у СІЗО, Віктор Медведчук у Росії, Геннадій Боголюбов незаконно перетнув державний кордон і наразі перебуває у розшуку. А у 2021 році Константин Жеваго був оголошений у міжнародний розшук.