Арештовану яхту Медведчука у Хорватії не можуть продати: у чому причина

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) не може продати 92-метрову яхту Royal Romance колишнього народного депутата Віктора Медведчука, що ставить під загрозу наповнення держбюджету.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

За її словами, АРМА спочатку зіштовхнулося із зняттям арешту на судно, коли вже обрало організаторів торгів - всесвітньо відомий аукціонний будинок, який був готовий реалізувати яхту та перерахувати кошти від продажу до бюджету України.

"Заблокувавши всі активи державного зрадника санкціями та отримавши рішення суду щодо арешту активу та реалізації агентством, з вересня 2024 року направлено десятки запитів про початок процедури легалізації рішення в рамках міжнародно-правової допомоги", - зауважила Дума.

Вона підкреслила, що за 8 місяців АРМА не отримала відповіді про те, чому не розпочато процедуру легалізації рішення українського суду в Хорватії щодо реалізації яхти.

Потім АРМА отримало рішення ВАКС щодо заборони реалізації активів державного зрадника, які уже було реалізовано на Прозоро.

Дума наголосила, що такі рішення створюють прецеденти і для інших активів колишнього нардепа, а саме яхти Royal Romance, продаж якої міг би принести мільярди до бюджету.

"Все це супроводжується статтями та колонками в медіа про те, чому санкційний механізм ефективніший за арешт в рамках кримінального провадження. Зокрема про це активно пише авторитетна громадська організація Transparency International Ukraine. І дійсно, ТІ активно просуває позицію інших органів щодо ефективності саме санкційного механізму: наприклад продажу таких активів в Україні через Фонд держмайна", - зауважила Дума.

Вона акцентувала увагу на принципово важливому нюансі: якщо яхту, що знаходиться за кордоном, реалізовувати як санкційний актив, то доведеться ділити кошти від продажу між двома країнами - Україною та Хорватією.

"Постає риторичне питання: будемо відстоювати інтереси держави з існуючими правовими підставами повернути виведене за кордон? Чи хтось обере шлях заблокувати, а згодом ділити суми від виведених активів за кордон навпіл (у кращому випадку, залежно від міжнародних угод між країнами ) замість повноцінного наповнення держбюджету? Зараз ми спостерігаємо фактично цілеспрямовану кампанію з "просуванням" резонансного кейсу яхти Медведчука під санкції..тобто, заблокувати можливість наповнення бюджету як в цьому, так і в поверненні інших виведених за кордон кейсів", - заявила Дума.

Вона додала, що АРМА не планує зупинятися і порадила слідкувати уважно за новинами.

Арештовану яхту Медведчука Royal Romance передали Україні

У березні 2024 року АРМА розпочало процес продажу арештованої яхти Медведчука Royal Romance. Це перший у практиці АРМА та загалом в історії України випадок реалізації заарештованого активу за кордоном.

Арешт відбувся у Хорватії: окружний суд міста Спліт на підставі запиту про міжнародно-правову допомогу ухвалив рішення передати Україні яхту Royal Romance.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Кабмін вніс зміни до постанов №719 та №558, таким чином дозволивши АРМА продавати арештоване за кордоном майно підсанкційних осіб, до якого належить і яхта Медведчука.

Детальніше про яхту

Віктор Медведчук придбав яхту у 2015 році. Однак перші відомості про неї в декларації політика з’явилися аж через 4 роки (у 2019 році). Тоді в декларацію вніс компанію Fregata Marine Ltd, кінцевим бенефіціаром якої була його дружина Оксана Марченко.

Згодом з'ясувалося саме на неї зареєстрована яхта. Яхта вміщує в себе 22 члени екіпажу, крім цього, на палубу можна запросити ще 14 гостей.

У 2015 році вартість яхти Royal Romance складала 200 млн євро.

Нині дороге майно Віктора Медведчука, знаходиться в місті Трогір (Хорватія). Пришвартована воно на території судноремонтної корабельні територія якої охороняється. Вхід на територію стороннім заборонено.