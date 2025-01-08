ЗМІ дізналися, хто скуповує годинники і портрети Медведчука та Марченко

За 2024 рік держава продала майна, яке належало колишньому депутату Віктору Медведчуку та його дружині Оксані Марченко, на суму понад 10 млн грн. Покупцями стали непублічними і маловідомими люди, котрі місцями плутаються у свідченнях.

Про це пише "Главком".

Чому зупинено розпродаж майна Медведчука та Марченко?

Видання нагадує, що наприкінці грудня Вищий антикорупційний суд заборонив Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) реалізовувати майно колишнього народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко, які держава реалізовувала на відкритих аукціонах.

Як пише "Главком", причиною цього стало те, що Міністерство юстиції засумнівалося в господарській ефективності АРМА, натякаючи на заниженні вартості активів під час продажів. Крім того, відомство судиться з Медведчуком та Марченко, добиваючись стягнення їхнього майна у дохід держави через механізм санкцій. Якщо вдасться виграти суди, то розпоряджатися активами Медведчука-Марченко буде Фонд державного майна, а не АРМА.

Водночас АРМА готує апеляційну скаргу на рішення антикорупційного суду, але очільниця відомства Олена Дума вважає, що рішення про націоналізацію фактично неможливо виконати. Причини різні: від неможливості зняття арешту та визнання активів речовими доказами, до неможливості Фонду держмайна їх реалізувати.

Скільки заробили на майні Медведчука?

Як йдеться у матеріалі, починаючи з липня 2024 року, АРМА реалізувала 20 розкішних наручних годинників (понад 7 млн грн), 90 картин (902 тис. грн), автомобіль Maybach (1,8 млн грн), два квадроцикли та багі на понад 1 млн грн. Серед найдорожчих проданих годинників Patek Philippe – за 1,27 млн грн і Breguet – за 1,11 млн грн.

У цілому, лише за рахунок цих реалізованих активів Медведчука державний бюджет отримав 10,2 млн грн.

Крім цього, АРМА продовжує управляти іншими арештованими активами Віктора Медведчука. Зокрема, у 2024 році АЗС "Глуско" (нині заправки працюють під брендом U.GO) принесли прибуток держбюджету на суму понад 110 млн грн.

Що стосується заводів "Бетонбуд", "Керамбуд" у Львівській області і спортбази в Київській області, то АРМА оголосила конкурси з відбору управителів.

Хто купує секондхенд Медведчука та Марченко

"Главком" звернув увагу на окремі лоти арештованого майна Медведчука-Марченко, які викликали підвищений інтерес у покупців. Наприклад, наручний годинник "Москва Кремль".

Стартова ціна лота складала 17,4 тис. грн. Уже під час торгів (усього прийшло четверо учасників) вартість годинника "злетіла" ушестеро – до 105,6 тис. грн. Переможцем аукціону з продажу наручного годинника "Москва Кремль" став Сергій Бондаренко, якому 46 років. У коментарі виданню він розповів, що насправді цей годинник не має жодної цінності, а його реальна вартість не перевищує 5 тис. грн. Натомість покупець зізнався, що купив годинник із…. патріотичних міркувань.

"Хочу на циферблаті, де зображено "Москва Кремль", зняти російський стяг і на його місце прикріпити прапор України. Окрім, цього є іще задум дещо змінити. Це дуже ювелірна робота. Були спеціалісти у Харкові, але вони виїхали за кордон. Зараз важко знайти професіоналів. Коли все перероблю, маю намір продемонструвати це військовим", – розповів Бондаренко.

Чоловік зауважив, що на аукціонах АРМА на прохання знайомих придбав ще пару годинників із колекції кума Путіна. Наприклад, Dolce&Gabbana з поношеним ремінцем і легкими подряпинами на корпусі за 61,5 тис. грн. І додав, що куплені годинники уже носять нові щасливі власники.

Не менший ажіотаж на аукціоні викликав наручний годинник Parmigiani Fleurier, на циферблаті якого красувалася дружина Медведчука Оксана Марченко. АРМА оцінила вказану річ у 302,6 тис. грн.

Під час аукціону, де було троє учасників, ціна лота зросла до 485 тис. грн. Володарем ексклюзивного годинника із зображенням Оксани Марченко став 40-річний Олексій Марко. Чоловік відмовився пояснювати, навіщо йому хронометр із зображенням чужої дружини, посилаючись на те, що він непублічна персона.

Також "з молотка" пішов незвичний лот – бурштиновий портрет Віктора Медведчука, датований 2000-ми роками. Його було виготовлено на нині недіючому державному підприємстві "Бурштин", що у Рівному.

Єдиною учасницею аукціону виявилася Еліте Севастьянова. Жінці – 60 років. Вона заплатила за витвір 6 тис. грн.

У бесіді з "Главкомом" сама Еліте Ериківна несподівано заперечила сам факт придбання: мовляв, не купувала портрета Медведчука. Натомість нібито придбала картину "Три ведмеді".

Редакція відшукала на майданчику ProZorro.Продажі подібну за описом картину, про яку говорила Еліте Севастьянова. Називається вона "Ведмедики у сосновому лісі" з колекції сім’ї Медведчука-Марченко. Цю картину, яка виготовлена з бурштину на дерев’яній дошці, АРМА двічі намагалася продати: спочатку за 54,2 тис. грн (у листопаді 2024 року), а потім за 27,1 тис. грн (у середині грудня). Однак ніхто не прийшов і аукціони вважаються такими, що не відбулися. Тобто словам Еліте Севастьянової нема документального підтвердження.

"Взагалі, історія з купівлею майна Медведчука-Марченко непублічними і маловідомими громадянами, котрі місцями плутаються у свідченнях, змушує замислитися: а чи це раптом не підставні особи самого кума Путіна рятують скарби? Так саме дивною була перемога столичного ТОВ "Бріарс", яке створено за два місяці до розіграшу на аукціоні Maybach Медведчука. Підприємство зі статутним капіталом 500 грн купило автомобіль кума Путіна, 2003 року випуску за 1,8 млн грн!", - підсумовує видання.

Аукціони з продажу арештованого майна Медведчука

На початку вересня відбувся перший аукціон з продажу годинників Медведчука. Тоді продали 8 із 20 екземплярів на майже 3,6 мільйона гривень.

На другому аукціоні, який відбувся 25 вересня, продали ще 11 годинників Медведчука на суму майже 3,3 мільйона гривень.

14 жовтня АРМА продало на аукціоні останній арештований годинник з колекції Медведчука. Торги проходили за схемою гібридного голландського аукціону, тобто на пониження ціни. Стартова ціна лоту складала 461 231,50 грн, перемогла ставка у 285 тис. грн.

Загалом всі 20 годинників Медведчука було оцінено в 10,6 мільйона гривень.

Також на аукціонах були продані автомобіль марки Maybach, квадроцикли та баггі.

Додамо, що 13 листопада на майданчику Prozorro.Продажі відбувся перший аукціон з реалізації картин з колекції Медведчука. Було продано 16 полотен на загальну суму майже 317 тисяч гривень, які підуть на економіку та військові облігації, і відповідно, на підтримку обороноздатності України.