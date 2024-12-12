АРМА шукає оцінювача та управителя активами, що належать групі осіб Медведчука

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголошує конкурси на додатково арештовані активи заводу "Бетонбуд", що належить групі осіб Медведчука.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

Йдеться про обрання оцінювача та управителя (збір ринкових пропозицій) на активи заводу "Бетонбуд", що було додатково арештовано правоохоронними органами.

За словами очільниці АРМА, це сучасне обладнання для виробництва бетону та інших будівельних сумішей, ангар для зберігання сипучих матеріалів, а також складські та офісні приміщення.

Вона також нагадала, що у вересні цього року рішенням Личаківського районного суду м. Львова в управління АРМА було передано додатково нові об’єкти рухомого та нерухомого майна ТОВ "Бетонбуд". З повним переліком можна ознайомитись на сайті АРМА.

Вказаний комплекс обладнання має значні виробничі потужності з виготовлення будівельних сумішей та займав значні позиції на ринку будівельних матеріалів у Львівській області.

"Всі зацікавлені, хто відповідає кваліфікаційним вимогам може взяти участь у відборі. Іноземний бізнес також може брати участь у відборі управителя активу. Після проведення ринкових консультацій, встановлення критеріїв та кваліфікаційних вимог, АРМА опублікує цей актив на Prozorro", - заявила Дума.

Нагадаємо, що наприкінці липня 2024 року суд ухвалив рішення про арешт підприємств родичів Медведчука і Козака. Загальна вартість арештованого майна тоді склала приблизно 400 мільйонів гривень.

Мова йде про земельні ділянки, корпоративні права, майнові комплекси та автотранспорт чотирьох підприємств, розташованих у Львові. Серед цих підприємств були завод "Бетонбуд" та будівельна компанія. АРМА вже оголошувало відповідні конкурси щодо частини "Бетонбуд" та інших активів держзрадника.

Ще раніше, у червні 2024 року, завод "Керамбуд", що належить братам Медведчукам і Козаку, було передано в управління АРМА. Цегельний завод "Керамбуд" протягом шести років ухилявся від сплати податків.