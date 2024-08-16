АРМА оголошує набір оцінювачів і управителів для активів Медведчука: про яке майно йдеться

АРМА оголошує конкурси на відбір оцінювачів та управителів для активів, що належали держзраднику Віктору Медведчуку. Серед об'єктів: три заводи у Львівській області та столиці, спортивна база в Київській області, три квартири і житловий будинок у Києві. Про це йдеться на сайті Нацагентства.

Зокрема, йдеться про спортивну базу "Жовтень", яка розташована в Обухівському районі Київської області в екологічно чистій лісовій зоні, поряд із річкою та має спеціальне місце для паркування яхти.

Також в конкурсі беруть участь цегельний завод "Керамбуд" у Львові, що є одним з найбільших виробників цегли на заході України і обладнаний сучасним німецьким автоматизованим обладнанням, а також відомий виробник бетону "Бетонбуд" та будівельне підприємство "Капітал Плаза", розташовані у Львівській області.



Крім того, в конкурсі також є три квартири в Оболонському районі Києва та приватний будинок з видом на Оболонську набережну, що додає їм значну цінність завдяки престижному розташуванню.

Зазначається, що усі ці активи передані в управління АРМА відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду Києва від 1 квітня 2022 року.

З молотка підуть активи Медведчука

19 квітня АРМА оголосила про початок реалізації картин Медведчука. Тоді ж, за ініціативи Нацагентства, для збереження культурної спадщини України, до огляду картин було ініційовано залучення експертів для проведення мистецтвознавчої експертизи.

Майже половина полотен, які належали Віктору Медведчуку, мають історичну і культурну цінність. Решта картин не мають такої цінності і буде продана.

У березні агентство розпочало процес продажу арештованої яхти Медведчука Royal Romance. Це перший у практиці АРМА та загалом в історії України випадок реалізації заарештованого активу за кордоном. Арешт відбувся у Хорватії: окружний суд міста Спліт на підставі запиту про міжнародно-правову допомогу ухвалив рішення передати Україні яхту Royal Romance.

В середині травня яхта Royal Romance перейшла під прапор України та набула статус українського судна, однак у липні окружний суд Спліта скасував арешт яхти Royal Romance, що ставить під загрозу можливість її реалізації і призводить до ризику втрати активу.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Кабмін вніс зміни до постанов №719 та №558, таким чином дозволивши АРМА продавати арештоване за кордоном майно підсанкційних осіб, до якого належить і яхта Медведчука.

Зазначимо також, що в 2023 році 17 автомобілів, арештованих у родичів ексдепутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака, передали на потреби однієї з бригад Збройних сил України.