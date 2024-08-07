АРМА шукає управителя для суховантажного судна EMMAKRIS III

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголошує про відбір управителя для суховантажного судна EMMAKRIS III, яке оцінено в майже 109 млн гривень.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

Вона нагадала, що на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва судно було передано до АРМА для управління. Наразі воно пришвартовано поблизу причалу Залізничного-паромного комплексу ДП “Морський торговельний порт” Чорноморськ” в Одеській області.

Як повідомила Дума, АРМА провело огляд активу та підготувало всю необхідну документацію для його передачі на конкурс. Відкритий конкурс з обрання оцінювача активу виграло ТОВ «Юрформат».

За словами Думи, наступний етап - оголошення відкритого конкурсу на Прозорро для обрання управителя. Тож усі бажаючі зможуть позмагатися за можливість управляти судном.

Про судно EMMAKRIS III

Судно EMMAKRIS III побудоване в 2000 році, має 7 трюмів з вантажопідйомністю 73 281 тонну дедвейту та осадкою 6,8 метра.

Його загальна довжина складає 225 метрів, а ширина – 32,26 метра.

Судно знаходиться в задовільному стані і може використовуватися, зокрема, як плавуче зерносховище для перевалки та зберігання сухих вантажів.

Через обмежені можливості портової інфраструктури Одеської області щодо перевалки сипучих (зернових) вантажів даний актив може мати високу інвестиційну зацікавленість операторів ринку. Судно оцінено в майже 109 млн гривень.

Реєстровим власником EMMAKRIS III є компанія Greater Bloom Limited з ОАЕ, фактичним – російська компанія ТОВ Лінтер, зареєстрована в місті Ростов-на-Дону.

Нагадаємо, окружний суд Спліта скасував арешт яхти Royal Romance Віктора Медведчука, що ставить під загрозу можливість її реалізації і призводить до ризику втрати активу.