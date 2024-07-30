АРМА шукає управителя для арештованого заводу напівфабрикатів "Єрмоліно"

Агентство з розшуку та управління активами розпочало пошук управителя для заводу ТМ “Єрмоліно” в Дніпропетровській області. Комплекс був переданий в управління АРМА рішенням Шевченківського районного суду Києва та має площу 4654,8 кв.м. Про це йдеться на сайті АРМА.

Завод має значний потенціал для розвитку та забезпечення роботою до тисячі громадян. Він оснащений дороговартісним та справним німецьким та італійським обладнанням, володіє ліцензією на виробництво і займається дистрибуцією. Оцінка комплексу, проведена АРМА, складає більш як 558 мільйонів гривень.

Однак на території заводу знаходиться близько 300 тонн простроченої продукції та сировини, що потребує утилізації.Хоча ця продукція не є арештованою, АРМА вважає за необхідне вирішити це питання в рамках системного підходу до управління активом.

З цією метою Агентство звернулося до органу досудового розслідування та Кабінету Міністрів України з проханням вжити заходів щодо утилізації зіпсованої продукції, щоб уникнути негативного впливу на екологічну ситуацію в регіоні.

АРМА найближчим часом оголосить конкурс на обрання управителя для заводу. Агентство запрошує всіх зацікавлених осіб взяти участь у конкурсі та отримати шанс розвивати потужності підприємства, сприяючи зміцненню економіки України.

Скандал із "Єрмоліно": арешт заводу напівфабрикатів через масштабне ухилення від податків



Нагадаємо, у серпні 2022 року співробітники Бюро економічної безпеки викрили компанію "Єрмоліно", в ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах. Схема ухилення полягала у перерахуванні коштів на транзитно-конвертаційну групу з метою їх подальшої легалізації.

Бенефіціаром компанії, активи якої оцінюються у понад 350 мільйонів гривень, виявився громадянин Росії та Мальти Ілля Александров, власник торгової марки "Єрмоліно".

До виробництва та реалізації заморожених напівфабрикатів під ТМ "Єрмоліно" залучені три компанії: ТОВ "Ромерм" (село Чумаки Дніпропетровської області), ТОВ "Київ-Торг" (Київ) та ТОВ "Дніпро-Вендор" (Дніпро).70% "Ромерм" належить Александрову, а решта 30% – швейцарській компанії EBR Finanzholding AG. "Київ-Торг" та "Дніпро-Вендор" повністю належать Александрову та займаються збутом продукції, виробленої на заводі у Чумаках.

Додамо, що "Єрмоліно" є відомим виробником пельменів, хінкалі, вареників, млинців, котлет та інших напівфабрикатів, а також кондитерських виробів. При цьому наразі на його сайті наголошується, що "ТМ "Єрмоліно" тимчасово призупинила роботу в Україні".

При цьому "Єрмоліно" є російським брендом, названим на честь міста в Калузькій області, де, власне, і розташоване початкове виробництво напівфабрикатів, причому російський і український виробники досі використовують один і той же логотип.