В Дніпрі заарештували директора заводу, що поставляв підсанкційну арматуру для облаштування військових баз РФ

Служба безпеки України повідомляє про ліквідацію схеми продажу до Росії стратегічно важливих комплектуючих для систем водопостачання критичної та військової інфраструктури, виготовлених на заводі у Дніпрі.

За даними спецслужби, учасники оборудки приховано переправляли до країни-агресора оптові партії трубопровідної арматури (комплекти дискових затворів "Ду1200") для регулювання потоку рідин в інженерних мережах.

"Передусім ця продукція була необхідна російським замовникам для облаштування військових баз та пунктів тимчасової дислокації окупаційних угруповань на території РФ та у тимчасово захоплених регіонах України", - зазначається в повідомленні.

За наявними у СБУ даними, протягом 2022 року ділки незаконно експортували до Росії декілька партій арматурних комплектуючих на більше ніж 2 мільйона гривень. Як встановило слідство, до організації незаконної діяльності причетний директор спеціалізованого підприємства у Дніпрі та його підлеглий.

Після початку повномасштабного вторгнення та запровадження Україною відповідних санкцій вони дистанційно вийшли на зв'язок зі своїми замовниками з Росії та спільно розробили механізм нелегального експорту згаданої продукції.

Для реалізації оборудки вони залучили декілька підконтрольних компаній на Середньому Сході, які закуповували товар дніпропетровського заводу нібито для власних потреб, але після одержання українського обладнання одразу переправляли його до РФ. Для маскування ж схеми організатори вносили недостовірні відомості до звітної та фінансово-господарської документації.

Під час обшуків на виробництві та у помешканнях фігурантів було виявлено комп’ютери, мобільні телефони, бухгалтерські документи та чорнові записи, які підтверджують незаконну діяльність.

Слідчі СБУ повідомили обом фігурантам про підозру за частиною 2 статті 28, статті 111-2 Кримінального кодексу (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Зловмисникам загрожує до 12 років з конфіскацією майна.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

Наразі їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. В Офісі генерального прокурора, що здійснює процесуальне керівництво у справі, зазначають при цьому, що спільник директора є жінкою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності винних осіб. Крім цього, за матеріалами СБУ накладено арешт на корпоративні права та банківські рахунки дніпропетровського підприємства-постачальника підсанкційних товарів до РФ.