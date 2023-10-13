В Днепре арестован директор завода, поставлявшего подсанкционную арматуру для обустройства военных баз РФ

Служба безопасности Украины сообщает о ликвидации схемы продаж в Россию стратегически важных комплектующих для систем водоснабжения критической и военной инфраструктуры, изготовленных на заводе в Днепре.

По данным спецслужбы, участники схемы скрыто переправляли в страну-агрессор оптовые партии трубопроводной арматуры (комплекты дисковых затворов "Ду1200") для регулирования потока жидкостей в инженерных сетях.

"Прежде всего эта продукция была необходима российским заказчикам для обустройства военных баз и пунктов временной дислокации оккупационных группировок на территории РФ и во временно захваченных регионах Украины", - отмечается в сообщении.

По имеющимся в СБУ данным, в течение 2022 года дельцы незаконно экспортировали в Россию несколько партий арматурных комплектующих на более 2 миллионов гривен. Как установило следствие, к организации незаконной деятельности причастен директор специализированного предприятия в Днепре и его подчиненный.

После начала полномасштабного вторжения и введения Украины соответствующих санкций они дистанционно вышли на связь со своими заказчиками из России и совместно разработали механизм нелегального экспорта упомянутой продукции.

Для реализации сделки они привлекли несколько подконтрольных компаний на Среднем Востоке, которые закупали товар днепропетровского завода якобы для собственных нужд, но после получения украинского оборудования сразу переправляли его в РФ. Для маскировки же схемы организаторы вносили недостоверные сведения в отчетную и финансово-хозяйственную документацию.

В ходе обысков на производстве и в помещениях фигурантов были обнаружены компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность.

Следователи СБУ сообщили обоим фигурантам о подозрении по части 2 статьи 28, статье 111-2 Уголовного кодекса (пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Злоумышленникам грозит до 12 лет с конфискацией имущества.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

В настоящее время им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В Офисе генерального прокурора, осуществляющем процессуальное руководство по делу, отмечают при этом, что сообщник директора является женщиной.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения к ответственности виновных. Кроме того, по материалам СБУ наложен арест на корпоративные права и банковские счета днепропетровского предприятия-поставщика подсанкционных товаров в РФ.