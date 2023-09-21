Руководство завода в Сумах поставляло РФ насосы для атомных реакторов

Служба безопасности ликвидировала масштабную схему снабжения РФ стратегически важной продукции для атомной энергетики и нефтегазовой отрасли страны-агрессора.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что речь идет о насосном оборудовании, которое производится на одном из заводов в Сумах. Это предприятие входит в структуру российской финансово-промышленной группы ГМС, которая является одним из крупнейших "доноров" бюджета РФ.

"В результате следственных действий арестован уставный капитал, недвижимое и движимое имущество украинского завода на общую сумму почти 365 млн. грн.", - отметили в СБУ.

По данным следствия, после полномасштабного вторжения РФ руководство сумского завода разработало схему поставки украинской продукции в Россию в обход наложенных санкций.

Для маскировки преступной деятельности злоумышленники задействовали подконтрольные коммерческие структуры из нескольких стран Европы и Азии.

"Установлено, что иностранные предприятия закупали насосное оборудование якобы для своих нужд, а затем переправляли его конечным заказчикам в РФ. Кроме этого, чиновники поставляли украинское насосное оборудование в две азиатские страны для строительства атомных электростанций под руководством Росатома", - подчеркнули в СБУ.

Во время обысков по местам работы и фактическому проживанию фигуранты изъяли документы, компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами сделки.

Двум чиновникам завода доложено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, совершенная организованной группой). Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в СБУ.

Там добавили, что сейчас идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему обхода антироссийских санкций, организованную Киевским центральным конструкторским бюро арматуростроения. Это монополист в области разработки, серийного изготовления и снабжения трубопроводной арматуры для атомных электростанций. Компания помогала подсанкционному "Росатому" строить пять АЭС в разных странах мира.