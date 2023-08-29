Киевскому бизнесмену сообщили о подозрении: перечислил в бюджет РФ более 50 млн рублей

Служба безопасности собрала доказательную базу на владельца киевской торговой компании, причастного к финансированию вооруженной агрессии РФ. Он уплатил в бюджет государства-агрессора более 50 млн рублей.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Речь идет о бизнес-структуре, которая импортирует и продает в Украине климатическую технику из Восточной Азии.

По данным следствия, владелец этого предприятия является учредителем еще двух торговых компаний в Москве.

"В преддверии полномасштабного вторжения России он уехал в одну из европейских стран, откуда координирует свой бизнес, в том числе на территории страны-агрессора. Именно по указанию бизнесмена подконтрольные ему российские компании продолжили свою коммерческую деятельность после 24 февраля 2022 года и перечисляли миллионные суммы в бюджет РФ в виде налогов", - отметили в СБУ.

Таким образом, только в течение прошлого года бизнесмен профинансировал государственную казну страны-агрессора на более 50 млн российских рублей.

"Фактическое "операционное" управление предприятиями, в частности в России, осуществляла из Киева финансовый директор столичной компании фигуранта", - подчеркнули в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили владельцу предприятий и его подчиненному о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Кроме того, в ходе проведения обысков изъята техника на общую сумму 250 миллионов гривен.

"Поскольку вражеский приспешник находится за пределами Украины, принимается комплекс мер по его привлечению к ответственности. Относительно сообщницы фигуранта – решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в СБУ.

Там добавили, что злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему обхода антироссийских санкций, организованную Киевским центральным конструкторским бюро арматуростроения. Это монополист в области разработки, серийного изготовления и снабжения трубопроводной арматуры для атомных электростанций. Компания помогала подсанкционному "Росатому" строить пять АЭС в разных странах мира.