12 лет тюрьмы грозит предпринимателю, который поставил в ВСУ бракованные бронежилеты почти на 6 млн грн

Военная контрразведка Службы безопасности совместно с БЭБ разоблачила в Закарпатье схему масштабного хищения государственных денег при покупке средств индивидуальной защиты для ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что за бюджетные средства организаторы сделки поставили в одну из воинских частей региона 350 бракованных бронежилетов.

"В ходе их испытания было установлено, что приобретенная продукция не соответствует заявленным техническим характеристикам 4-го класса защиты и опасна для использования в боевых условиях. Тем самым фигуранты сорвали выполнение соответствующего оборонного заказа на почти 6 млн грн. Вся партия некачественной продукции изъята и направлены компании-производителю для устранения недостатков", - отметили в СБУ.

По данным следствия, к организации сделки причастен директор местной коммерческой структуры.

"Установлено, что предприниматель подписал с представителями областного военкомата договор на поставку украинским защитникам оптовой партии бронежилетов. При этом их стоимость была искусственно завышена, а качество не отвечало требованиям государственного стандарта", - подчеркнули в СБУ.

Там добавляют, что на основании собранных доказательств директору предприятию-поставщику поставлено в известность о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

ч. 1 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

"В настоящее время обвинительный акт в отношении фигуранта направлен в суд. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к разоблаченной схеме", - сообщили в СБУ.

В ведомстве подчеркнули, что прежде всего проверяется причастность к незаконной деятельности должностных лиц военкомата, заказавшего военную продукцию.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее военные контрразведчики Службы безопасности разоблачили коррупционную схему, которая привела к срыву государственного заказа на производство крупной партии боеприпасов для ВСУ накануне полномасштабного вторжения РФ. Речь идет об исполнении оборонного контракта на общую сумму почти 270 млн. грн. Предпринимателям, поставившим для ВСУ бракованные артиллерийские мины, грозит до 8 лет тюрьмы.