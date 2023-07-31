Продал воинской части бесплатное программное обеспечение: предприниматель из Киева получил подозрение

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении частному предпринимателю из Киева, который обманул одну из воинских частей и мошенническим способом завладел почти 7 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Установлено, что предприниматель заключил соглашение с воинской частью о поставках 1500 компьютеров и комплектующих. За дополнительную плату он продал операционную систему к компьютерам, которая на самом деле уже шла комплектом от самого производителя.

Подозреваемый заверил военных, что операционную систему к компьютерам покупал отдельно и для "доказательства" предоставил подделанное им фиктивное соглашение.

"Так фигурант ввел в заблуждение представителей воинской части и заставил их потратить дополнительные 7 млн грн из государственного бюджета", - говорится в сообщении.

Предприниматель подозревается в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенном в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, в феврале Верховная Рада приняла закон, предусматривающий обнародование в системе Prozorro цен, по которым оборонные заказчики покупают товары и услуги для обеспечения армии, а также публикацию отчетов об оборонных закупках, не обнародованных с 24 февраля 2022 года.