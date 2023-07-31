Закупки будут возвращены в систему Prozorro. Исключение сделают для оружия и военной техники

В ближайшее время политика по закупкам будет изменена. Все закупки, не относящиеся к вооружению и военной технике, снова будут проводиться в системе Prozorro.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко в своей колонке для издания Forbes.

По ее словам, все закупки, не касающиеся вооружения и военной техники, будут вновь производиться в системе Prozorro. Это будут либо открытые торги в системе, либо запросы предложений в электронном каталоге Prozorro Market, что создаст дополнительные возможности именно украинскому бизнесу активнее участвовать в них.

Как отметила Свириденко, для Минобороны предусмотрен еще один дополнительный способ – закупки по упрощенной процедуре. Это делается во избежание "тендерного троллинга" – когда участник аукциона заваливает Антимонопольный комитет жалобами.

Если же заказчики в сфере обороны заключают договор без конкурса (например, при необходимости, или публикация информации может повредить национальной безопасности), они должны проверить прибыль производителя или поставщика, за исключением договоров по вооружению и военной технике (ОВТ). Для производителей он должен быть не более 25% от производственной себестоимости.

"Для многих производителей потребности безопасности и обороны – едва ли не единственный рынок, на котором они сейчас могут работать. Поэтому важно, чтобы закупки в этой сфере могли закрывать отечественные компании. Вызовы, с которыми они сталкиваются во время войны, – это часто доступ к финансированию и разорванные цепи поставок. Поэтому для бизнеса важно планирование и получение заказов заранее. Изменение политики закупок – это шаг на встречу производителям. Это поможет усилить эффективность оборонных расходов, финансируемых на средства налогов бизнеса и граждан", - отметила Свириденко.

Она добавила, что еще одно важное изменение состоит в том, что условия поставки для украинских и иностранных производителей теперь одинаковы. Теперь украинские производители, которые занимаются поставкой ВВТ для нужд обороны, будут заключать договоры по результатам переговоров. При этом они не должны подтверждать калькуляцию и, соответственно, норму прибыли.

Заметим, что в первые месяцы полномасштабной войны правительство ввело рамочные соглашения закупок для нужд обороны. Механизм предусматривал публикацию объявления с требованиями к товару или работам в Prozorro, но отбор победителей производился вне системы.

Сейчас все начатые рамочные соглашения будут продолжать и дальше. Новые рамочные соглашения действующие правила не предусматривают. Впрочем, на основе накопленного опыта Минэкономики работает над введением открытого рамочного соглашения, которое предусматривает все этапы отбора в системе Prozorro.

Как пояснила Свириденко, эти шаги направлены на то, чтобы более эффективно соединить потребности обороны и экономического развития. А допустимая прозрачность закупок в сфере обороны теперь позволяет экономить средства государства.

"Благодаря электронным торгам и предложенным инструментам ограничения предельных цен, Минобороны уже сэкономило 3,8 млрд грн. К примеру, 19 сделок с поставщиками продовольствия при ожидаемой стоимости в 21,6 млрд грн обошлись в 17,8 млрд грн", - подчеркнула Свириденко.

Больше о том, как государство планирует совершенствовать закупки, происходящие с поставкой продуктов питания для ВСУ и зачем власти прорабатывают закупки для послевоенного восстановления Украины, читайте в интервью замминистра экономики Надежды Бигун для Delo.ua.