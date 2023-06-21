"Максимально открыто". Минобороны заключило первые договоры с поставщиками продуктов питания для ВСУ

Министерство обороны 21 июня по результатам проведенных через систему Prozorro торгов заключило первые три договора на поставку продуктов питания для Вооруженных сил Украины в соответствии с Каталогом продуктов питания.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как отмечается, определены 19 победителей из 22. Еще по 16 победителям осуществляется подготовка договоров для их подписания, внесение депозитов на счет министерства, как того требует тендерная документация.

Еще по трем процедурам из общих 22 были отклонены все участники в связи с несоответствием их ценовым предложениям условия объявления. По ним объявлены повторные торги.

"В повторных процедурах закупки так же принимают участие все желающие, а не только действующие участники. Поэтому Минобороны с целью расширения круга потенциальных участников и снижения цены на аукционе просит приобщаться всем желающим", - говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что идет ряд судебных процессов, на которых рассматриваются иски отдельных участников торгов, в основном их суть заключается в претензиях к работе Коллегиального органа Минобороны по оборонным закупкам. При этом в целях максимального общественного контроля за процессом закупок Минобороны ввело в состав Коллегиального органа представителя Общественного Антикоррупционного Совета при Минобороны.

"Отмечу все процессы происходят максимально открыто. Мы активно сотрудничаем с общественностью, за что благодарен, в частности, Антикоррупционному Совету, и, несмотря на все эти трудности, закупки продолжаются, договоры подписываются, все происходит с соблюдением всех процедур и сроков, определенных законом "О публичных закупках". Никаких затяжек нет. Войско есть и будет полностью обеспечено – это наша ключевая задача", — отметил заместитель министра обороны Украины Денис Шарапов.

Напомним, что вопрос необходимости обнародования данных о закупках продовольствия Министерством обороны возник ранее из-за коррупционного скандала вокруг продуктов для военных, которые, как оказалось из данных утечки засекреченной информации в СМИ, оно покупало по ценам в два-три раза выше, чем в магазинах.

Он привел к увольнению заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, а также руководителя закупочного департамента Богдана Хмельницкого. Позже они были арестованы. Скандал угрожал отставкой и министру обороны Алексею Резникову, однако он сохранил должность. Чиновник при этом заявлял, что врученные его подчиненным подозрения не касаются закупок продовольствия, вызвавших скандал.

Отметим, что после него, в феврале, Рада приняла закон, предусматривающий обнародование в системе Prozorro цен, по которым оборонные заказчики покупают товары и услуги для обеспечения армии, а также публикацию отчетов об оборонных закупках, не обнародованных с 24 февраля 2022 года.