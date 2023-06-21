"Максимально відкрито". Міноборони уклало перші договори з постачальниками продуктів харчування для ЗСУ

Міністерство оборони 21 червня за результатами проведених через систему Prozorro торгів уклало перші три договори на постачання продуктів харчування для Збройних сил України відповідно до Каталогу продуктів харчування.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Як зазначається, визначено 19 переможців з 22. Ще по 16 переможцями здійснюється підготовка договорів для їх підписання, внесення депозитів на рахунок міністерства, як того вимагає тендерна документація.

Ще по трьох процедурах із загальних 22 були відхилені всі учасники у звʼязку із невідповідністю їхніх цінових пропозицій умовам оголошення. По них оголошено повторні торги.

"У повторних процедурах закупівлі так само беруть участь всі бажаючі, а не лише діючі учасники. Тому Міноборони з метою розширення кола потенційних учасників та зниження ціни на аукціоні просить долучатись всіх, хто має бажання", - йдеться у повідомленні.

У відомстві також повідомили, що триває низка судових процесів, на яких розглядаються позови окремих учасників торгів, здебільшого їх суть полягає у претензіях до роботи Колегіального органу Міноборони з питань оборонних закупівель. При цьому з метою максимального громадського контролю за процесом закупівель Міноборони ввело до складу Колегіального органу представника Громадської Антикорупційної Ради при Міноборони.

"Наголошу, всі процеси відбуваються максимально відкрито. Ми активно співпрацюємо з громадськістю, за що вдячний, зокрема, Антикорраді, та незважаючи на всі ці труднощі, закупівлі тривають, договори підписуються, все відбувається з дотриманням всіх процедур і термінів, визначених законом "Про публічні закупівлі". Жодних затягувань немає. Військо є і буде повністю забезпечене – це наше ключове завдання", — зазначив заступник міністра оборони України Денис Шарапов.

Нагадаємо, питання необхідності оприлюднення даних про закупівлі харчів Міністерством оборони виникло раніше через корупціний скандал довкола продуктів для військових, які, як виявилося з даних витоку засекреченої інформації у ЗМІ, воно купляло за цінами у двічі-тричі вищими, ніж у магазинах.

Він призвів до звільнення заступника міністра оборони Вячеслава Шаповалова, а також очільника закупівельного департаменту Богдана Хмельницького. Пізніше вони були заарештовані. Скандал загрожував відставкою і міністру оборони Олексію Резнікову, однак наразі він зберіг посаду. Чиновник при цьому заявляв, що вручені його підлеглив підозри не стосуються закупівель харчів, які викликали скандал.

Зазначимо, що після нього, в лютому, Рада прийняла закон, що передбачає оприлюднення в системі Prozorro цін, за якими оборонні замовники купують товари і послуги для забезпечення армії, а також публікацію звітів про оборонні закупівлі, які не були оприлюднені з 24 лютого 2022 року.